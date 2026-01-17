Kinowe sci-fi czy streamingowy dreszczowiec? Użytkownicy Disney+ mówią: tak

Ładowanie...

"Tron: Ares" potrzebował chwili, żeby przekonać do siebie użytkowników Disney+. Subskrybenci początkowo podchodzili do niego niepewnie. Paredziesiąt dni po swojej kinowej premierze najnowsza odsłona kultowej serii science fiction trafiła na platformę. Stało się to 7 stycznia, ale przez pierwsze dni dostępności produkcji próżno było szukać jej na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. To się zmieniło dopiero chwilę później.



Jeszcze w poprzedni weekend "Tron: Ares" krążył gdzieś po dalszych miejscach topki najpopularniejszych tytułów na Disney+ w naszym kraju. Przegrywał ze "Zwierzogrodem" i "Avatarami", które teraz muszą uznać jego wyższość. Przegonił wszystkie inne produkcje i triumfalnie w końcu objął prowadzenie w zestawieniu. Aktualnie nie ma sobie równych, ale to się szybko może zmienić. Na karku czuje już bowiem oddech innej nowości - emocjonalnym dreszczowcem o destrukcyjnej miłości.

Disney+ - co obejrzeć?

"Zakłamanie" śledzi losy Lucy Albright, studentki college’u, która poznaje Stephena DeMarco i razem tworzą związek. Bardzo burzliwy - należałoby dodać. Serial pokazuje, jak na przestrzeni lat układa się ich relacja. Wydarzenia z okresu studiów przeplatają się z późniejszymi spotkaniami niegdysiejszej pary. Jednocze obserwujemy życie ich znajomych i konsekwencje decyzji podejmowanych przez bohaterów. Fabuła stopniowo odsłania sekrety i wydarzenia, które ich łączą mimo upływu czasu.

Brzmi to oczywiście trochę young adultowo, ale "Zakłamanie" jest znacznie mroczniejsze od opowieści typu "Tego lata stałam się piękna" czy "Byliśmy łgarzami". Różnica jest taka, że serial Disney+ co prawda wychodzi od pierwszych dorosłych relacji bohaterów, ale nie zmienia się w romantyczną fantazję. Pokazuje toksyczny związek, z którego wyrwać się wręcz nie sposób. I właśnie ten ciężki i poważny ton bardzo spodobał się widzom.

"Zakłamanie" zadebiutowało jeszcze w 2022 roku. Właśnie doczekało się 3. sezonu, którego pierwsze trzy odcinki 13 stycznia pojawiły się na Disney+. Użytkownicy serwisu nie mogą się od nich oderwać, dzięki czemu produkcja zajmuje obecnie drugie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Przegrywa na razie z "Tronem: Aresem", ale za chwilę może go pokonać.

W końcu "Zakłamanie" dopiero się zaczęło. W nadchodzące wtorki użytkownicy Disney+ będą dostawać kolejne odcinki psychologicznego dreszczowca. A jak mogliśmy się wielokrotnie już przekonać, taki model emisji regularnie podbija zainteresowanie subskrybentów danym serialem. Dlatego właśnie produkcja może wdrapać się na szczyt topki, gdy tylko subskrybenci już się "Trona: Aresa" naoglądają. Bo na ten moment żadne inne tytuły nie mogą się nawet zbliżyć do ich popularności.

Za "Zakłamaniem" znalazły się "Avatary" i "Zwierzogród", które w zestawieniu goszczą już od dawna. Na razie dzielnie utrzymują uwagę subskrybentów, ale ich czas powoli przemija. Zaraz pewnie będą musiały ustąpić swoich miejsc innym tytułow. W kolejce do przejęcia po nich schedy czeka już kolejna nowość. "Tysiąc ciosów" twardymi pięściami próbuje się przebić do świadomości widzów, ale na razie idzie im to raczej średnio.

"Tysiąc ciosów" to nowy serial twórcy "Peaky Blinders", który 9 stycznia powrócił z nową odsłoną. Zajmuje ona szóste miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju, więc jakieś tam zainteresowanie wzbudza. Aczkolwiek nie jest ono duże. Wręcz dziw bierze, że produkcja nie może dostać się do czołówki zestawienia. W końcu jest świetna i porywająca. Zdecydowanie zasłużyła, żeby przebić chociaż "Zwierzogród" i "Avatary".

Disney+ - TOP10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Tron: Ares Zakłamanie Avatar: Istota wody Avatar Zwierzogród Tysiąc ciosów Percy Jackson i bogowie olimpijscy Bluey w szortach The Green Bird Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Rafał Christ 17.01.2026 10:29

