REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Kinowe sci-fi czy streamingowy dreszczowiec? Użytkownicy Disney+ mówią: tak

Użytkownicy Disney+ najchętniej by się pewnie rozwerwali. Nie mogą się bowiem zdecydować, co chcą oglądać. O pierwszeństwo do ich uwagi walczy właśnie stylowe sci-fi prosto z kina i serialowy dreszczowiec, który przed chwilą zadebiutował na platformie.

Rafał Christ
zakłamanie disney co obejrzeć dreszczowiec najpopularniejsze
REKLAMA

"Tron: Ares" potrzebował chwili, żeby przekonać do siebie użytkowników Disney+. Subskrybenci początkowo podchodzili do niego niepewnie. Paredziesiąt dni po swojej kinowej premierze najnowsza odsłona kultowej serii science fiction trafiła na platformę. Stało się to 7 stycznia, ale przez pierwsze dni dostępności produkcji próżno było szukać jej na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. To się zmieniło dopiero chwilę później.

Jeszcze w poprzedni weekend "Tron: Ares" krążył gdzieś po dalszych miejscach topki najpopularniejszych tytułów na Disney+ w naszym kraju. Przegrywał ze "Zwierzogrodem" i "Avatarami", które teraz muszą uznać jego wyższość. Przegonił wszystkie inne produkcje i triumfalnie w końcu objął prowadzenie w zestawieniu. Aktualnie nie ma sobie równych, ale to się szybko może zmienić. Na karku czuje już bowiem oddech innej nowości - emocjonalnym dreszczowcem o destrukcyjnej miłości.

OGLĄDAJ DISNEY+:
Disney+
DISNEY+
Disney+
REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

"Zakłamanie" śledzi losy Lucy Albright, studentki college’u, która poznaje Stephena DeMarco i razem tworzą związek. Bardzo burzliwy - należałoby dodać. Serial pokazuje, jak na przestrzeni lat układa się ich relacja. Wydarzenia z okresu studiów przeplatają się z późniejszymi spotkaniami niegdysiejszej pary. Jednocze obserwujemy życie ich znajomych i konsekwencje decyzji podejmowanych przez bohaterów. Fabuła stopniowo odsłania sekrety i wydarzenia, które ich łączą mimo upływu czasu.

Brzmi to oczywiście trochę young adultowo, ale "Zakłamanie" jest znacznie mroczniejsze od opowieści typu "Tego lata stałam się piękna" czy "Byliśmy łgarzami". Różnica jest taka, że serial Disney+ co prawda wychodzi od pierwszych dorosłych relacji bohaterów, ale nie zmienia się w romantyczną fantazję. Pokazuje toksyczny związek, z którego wyrwać się wręcz nie sposób. I właśnie ten ciężki i poważny ton bardzo spodobał się widzom.

"Zakłamanie" zadebiutowało jeszcze w 2022 roku. Właśnie doczekało się 3. sezonu, którego pierwsze trzy odcinki 13 stycznia pojawiły się na Disney+. Użytkownicy serwisu nie mogą się od nich oderwać, dzięki czemu produkcja zajmuje obecnie drugie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Przegrywa na razie z "Tronem: Aresem", ale za chwilę może go pokonać.

W końcu "Zakłamanie" dopiero się zaczęło. W nadchodzące wtorki użytkownicy Disney+ będą dostawać kolejne odcinki psychologicznego dreszczowca. A jak mogliśmy się wielokrotnie już przekonać, taki model emisji regularnie podbija zainteresowanie subskrybentów danym serialem. Dlatego właśnie produkcja może wdrapać się na szczyt topki, gdy tylko subskrybenci już się "Trona: Aresa" naoglądają. Bo na ten moment żadne inne tytuły nie mogą się nawet zbliżyć do ich popularności.

Za "Zakłamaniem" znalazły się "Avatary" i "Zwierzogród", które w zestawieniu goszczą już od dawna. Na razie dzielnie utrzymują uwagę subskrybentów, ale ich czas powoli przemija. Zaraz pewnie będą musiały ustąpić swoich miejsc innym tytułow. W kolejce do przejęcia po nich schedy czeka już kolejna nowość. "Tysiąc ciosów" twardymi pięściami próbuje się przebić do świadomości widzów, ale na razie idzie im to raczej średnio.

"Tysiąc ciosów" to nowy serial twórcy "Peaky Blinders", który 9 stycznia powrócił z nową odsłoną. Zajmuje ona szóste miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju, więc jakieś tam zainteresowanie wzbudza. Aczkolwiek nie jest ono duże. Wręcz dziw bierze, że produkcja nie może dostać się do czołówki zestawienia. W końcu jest świetna i porywająca. Zdecydowanie zasłużyła, żeby przebić chociaż "Zwierzogród" i "Avatary".

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Disney+ - TOP10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Tron: Ares
  2. Zakłamanie
  3. Avatar: Istota wody
  4. Avatar
  5. Zwierzogród
  6. Tysiąc ciosów
  7. Percy Jackson i bogowie olimpijscy
  8. Bluey w szortach
  9. The Green Bird
  10. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
REKLAMA
Rafał Christ
17.01.2026 10:29
Tagi: Co obejrzeć?DisneyScience fiction
Najnowsze
9:23
Użytkownicy Prime Video zmienili się w bestie głodne jednego aktora
Aktualizacja: 2026-01-17T09:23:00+01:00
9:01
Analizujemy zakończenie Łupu od Netfliksa. Kto zabił, a kto zgarnął kasę?
Aktualizacja: 2026-01-17T09:01:00+01:00
7:59
Nowości HBO Max uratują nudny wieczór. 5 mocnych propozycji na weekend
Aktualizacja: 2026-01-17T07:59:00+01:00
5:30
Kiedy 8. sezon Outlandera? Premiera finału serialu coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-17T05:30:00+01:00
20:31
Sequel Yellowstone z datą premiery. To nie będzie długi seans
Aktualizacja: 2026-01-16T20:31:23+01:00
19:09
Tony Stark był adoptowany. Co to ma do Avengers: Doomsday i Doktora Dooma?
Aktualizacja: 2026-01-16T19:09:00+01:00
18:08
Zanim pójdziecie na Dreams, zobaczcie ten film na HBO Max. Miażdży
Aktualizacja: 2026-01-16T18:08:00+01:00
17:06
Nowe zasady w The Floor. Zaostrzą rywalizację
Aktualizacja: 2026-01-16T17:06:07+01:00
14:21
Martin na wojnie z twórcą Rodu smoka. „To już nie moja historia”
Aktualizacja: 2026-01-16T14:21:36+01:00
13:00
Ostatni wiking w VOD. Gdzie obejrzeć film z Madsem Mikkelsenem?
Aktualizacja: 2026-01-16T13:00:16+01:00
10:41
Styczeń w HBO Max będzie gorący. Te nowości to same hity
Aktualizacja: 2026-01-16T10:41:46+01:00
9:59
Najlepsza polska komedia 2025 roku już w HBO Max. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-01-16T09:59:18+01:00
9:17
Fallout jak Squid Game. Zaskakująca produkcja w świecie serialu
Aktualizacja: 2026-01-16T09:17:38+01:00
8:13
Star Wars dostaną nową trylogię. Kennedy potwierdza i odchodzi z pracy
Aktualizacja: 2026-01-16T08:13:56+01:00
1:00
Thriller Łup od Netfliksa popełnia ciężki grzech. Ale i tak ogląda się go świetnie
Aktualizacja: 2026-01-16T01:00:00+01:00
21:36
Genialny dreszczowiec szpiegowski wrócił na Apple TV. Nawet przy nim nie mrugajcie
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:20+01:00
19:00
To niedocenione fantasy jest lepsze niż Gra o tron. Fani HBO Max ciepło je wspominają
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:55+01:00
18:13
Wilhelm Tell to film lepszy, niż mówią. Zasłużony hit Prime Video - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-15T18:13:00+01:00
17:02
Czym jest WWE w serialu Fallout? Zdradziły to polskie napisy
Aktualizacja: 2026-01-15T17:02:35+01:00
16:34
Fani mieli rację co do Stranger Things 5. To wybrakowany sezon
Aktualizacja: 2026-01-15T16:34:39+01:00
14:51
Stamtąd 4 nadciąga. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:00+01:00
14:16
Jest nowa promocja Disney+. Serwis za półdarmo
Aktualizacja: 2026-01-15T14:16:31+01:00
13:27
Rycerz Siedmiu Królestw już zaraz na HBO Max. Kiedy? Cóż, nastawcie budziki
Aktualizacja: 2026-01-15T13:27:26+01:00
12:31
Tak mógłby wyglądać James Bond. Nowy dreszczowiec na HBO Max to potwierdza
Aktualizacja: 2026-01-15T12:31:04+01:00
11:32
Netflix dowozi nowości na weekend. Mroczny thriller i głośny kryminał
Aktualizacja: 2026-01-15T11:32:48+01:00
10:59
Widzowie Netfliksa odkryli It Ends With Us. Jak ja wam współczuję
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:19+01:00
9:56
Czy Zabójcza przyjaźń dostanie 2. sezon? Sprawdzamy plany
Aktualizacja: 2026-01-15T09:56:02+01:00
9:33
Peter Jackson chce nakręcić nowy film o Władcy Pierścieni. Masz mój miecz
Aktualizacja: 2026-01-15T09:33:26+01:00
9:06
Netflix ma film, który ogląda się więcej niż raz. To nie tylko moje zdanie
Aktualizacja: 2026-01-15T09:06:22+01:00
7:37
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-01-15T07:37:40+01:00
19:59
Klangor 2 już jest. Kiedy nowe odcinki w Canal+? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-14T19:59:00+01:00
17:41
Euforia wraca na HBO Max. 3. sezon wygląda na druzgocący
Aktualizacja: 2026-01-14T17:41:23+01:00
17:02
Uwielbiany serial zmienił nazwę. Chyba po to, żebyście go nie znaleźli
Aktualizacja: 2026-01-14T17:02:00+01:00
16:22
Seriale na podstawie książek Remigiusza Mroza. Oto wszystkie adaptacje
Aktualizacja: 2026-01-14T16:22:36+01:00
15:41
TVP ujawnia, kto zawalczy o udział w Eurowizji 2026. Ciekawe nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-14T15:41:29+01:00
15:32
Trwają prace nad Rodziną Monet. Film coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:36+01:00
14:06
Czy 28 lat później: Świątynia kości to najlepszy film z serii? Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T14:06:00+01:00
13:17
HBO Max: cena pakietów w 2026 roku. Ile kosztuje abonament?
Aktualizacja: 2026-01-14T13:17:15+01:00
12:23
Zoe Saldana najbardziej kasową aktorką wszech czasów. Otrzyj łzy, Scarlett
Aktualizacja: 2026-01-14T12:23:51+01:00
11:41
Twórcy już planują Piep*zyć Mickiewicza 4. Kiedy możliwa premiera?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:41:24+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA