Gra Hideo Kojimy dostanie własny serial. Dowiezie go Disney+

"Death Stranding" nie tak dawno dostało drugą część, a już planowana jest dalsza ekspansja jego uniwersum. Legendarny twórca Hideo Kojima poinformował, że gra dostanie spin-off w formie anime. Obejrzymy je na Disney+. Kiedy premiera?

death stranding anime disney serial
Wydane w 2019 roku "Death Stranding" przenosi nas do postapokaliptycznego świata. Gracz wciela się w nim w zwykłego kuriera, który pomaga ludziom przetrwać. Chcąc dokończyć dzieło matki, podejmuje on próbę zjednoczenia Ameryki Północnej, zapewniając rozrywkę na wiele godzin. Świat wprost oszalał na punkcie symulatora dostawcy z otwartym światem. Na całym świecie sprzedał się w 20 mln egzemplarzy.

W czerwcu 2025 roku "Death Stranding" doczekało się sequela. W międzyczasie pojawiły się informacje o pracach nad filmem, który ma pojawić się za dwa lata. Przed chwilą natomiast legendarny twórca gry Kojima Hideo poinformował, że jego najdziwniejszy twór doczeka się spin-offu w formie anime powstającego dla Disney+.

Death Stranding - co wiadomo o anime?

Jak podaje Variety, wiadomość o nadchodzącym anime Kojima Hideo przekazał w czwartek w Hong Kong Disneyland Resort podczas Disney+ originals Asia Pacific preview. Legendarnemu twórcy towarzyszył reżyser Sano Takayuki. Wspólnie przedstawili projekt pod roboczą nazwą "Death Stranding Isolations", pokazując przy tym grafiki, za które odpowiada Ilya Kuvshinov - wcześniej pracował on m.in. przy "Ghost in the Shell: SAC_2045" jako projektant postaci.

Zgodnie z zapowiedziami "Death Stranding Isolations" opowiada własną historię osadzoną w świecie popularnych gier, ale niepowiązaną z ich narracjami. Fabuła serialu skupia się na przygodzie młodego mężczyzny i kobiety. Zostanie ona opowiedziana za pomocą tradycyjnej animacji 2D, za którą odpowiada japońskie E&H.

"Death Stranding Isolations" wyznacza nową erę w historii założonego w 2015 roku Kojima Productions. To projekt zapowiedziany w ramach pierwszej współpracy studia z globalnym gigantem streamingu. Sam Kojima Hideo będzie przy nim pełnił rolę producenta wykonawczego.

Dokładna data premiery "Death Stranding Isolations" nie jest na razie znana. Wiadomo tylko, że anime ma zadebiutować na Disney+ w 2027 roku.

Rafał Christ
13.11.2025 08:10
Tagi: AnimeDisney
