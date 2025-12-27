Co czeka Jedenastkę w finale Stranger Things? Może nie być happy endu

Ładowanie...

Jedenastka, grana przez Millie Bobby Brown, to zdecydowanie kluczowa postać całego serialu braci Dufferów. Wiele zaczęło się od niej - to ona była pierwszym dzieckiem z mocami, które poznaliśmy. Z czasem stała się częścią paczki głównych bohaterów, a wraz ze zwiększeniem świadomości swojej mocy i poznaniem swojej historii, jej zdolności stały się ważnym orężem w walce z potworami, z którymi dzieciaki z Hawkins musiały się dotychczas mierzyć. Nowe odcinki oznaczają nowe okoliczności - a te dla Jedenastki rysują się wyjątkowo pesymistycznie.

Co się stanie z Jedenastką w finale Stranger Things? Tragedia na horyzoncie

Na Netfliksie w piątek pojawiły się nowe odcinki 5. sezonu "Stranger Things". Obok Jedenastki mamy również do czynienia z Kali - jej "siostrą", również posiadającą moce i będącą ofiarą eksperymentu doktora Brennera. Kali, znana również jako Ósemka, wprowadza do rozważań Jedenastki nową perspektywę, która przypomina wielką, lecz niewykluczone, że nieuchronną tragedię.

Pod koniec siódmego epizodu, Kali rozmawia z Jedenastką na temat tego, jak mogą pokonać Vecnę. Ósemka słusznie zauważa, że nawet jeśli go zabiją, one same i tak będą ścigane, a wojsko nie zrezygnuje ze swojej misji wykorzystania ich krwi do tworzenia nowych dzieci z parapsychicznymi zdolnościami. Nie czeka ich happy end, skoro będą wiecznie uciekać i żyć w strachu przed zagrożeniem. Jak zatem sprawić, by zło, którego padły ofiarą, nigdy więcej się nie powtórzyło?

Rozwiązanie, które Kali proponuje Jedenastce, jest bardzo radykalne - chodzi o nic innego, jak popełnienie samobójstwa. Co prawda samo to słowo nie pada w dialogu pomiędzy dziewczynami, ale naturalnie wynika z tego, co mówi Ósemka - podczas gdy bohaterowie z Hawkins będą chcieli zniszczyć rzeczywistość Vecny, istnieje scenariusz, w którym obie dziewczyny dysponujące mocami musiałyby zostać po Drugiej Stronie, gdy ta zostanie zniszczona i zginąć, żeby ani wojsko, ani ktokolwiek inny, nie mógł już nigdy wykorzystać ich krwi.

Śmierć Jedenastki i Ósemki mogłaby nie tylko ocalić świat, ale także zakończyć cykl - na miejsce Brennera przyszła bowiem Kay, a na miejsce Kay mógłby przyjść kolejny naukowiec, który chciałby kontynuować cały proces. Jedyną szansą na jakiekolwiek szczęśliwe zakończenie, mogłoby być poświęcenie przez Nastkę własnego życia, by uratować świat, przyjaciół, oraz kolejne dzieci, które mogłyby zostać siłą włączone w proces tworzenia nowych superdzieci z mocami. Nie ulega wątpliwości, że takie rozwiązanie byłoby gigantycznym emocjonalnym ciosem, zwłaszcza dla niektórych bohaterów - chociażby Hoppera, który stracił już jedną córkę.

Powyższy scenariusz na poziomie logiki zdaje się mieć sporo sensu - dopóki istnieją Ósemka i Jedenastka, dopóty istnieją również potencjalne zasoby, z których wojsko mogłoby korzystać, wznawiając program zainicjowany przez doktora Brennera. Powstaje jednak zasadne pytanie - czy bracia Dufferowie rzeczywiście zdecydują się uśmiercić niemal najważniejszą bohaterkę serialu? Może się okazać, że twórcy "Stranger Things" podsunęli nam mylący trop - wszyscy możemy oczekiwać, że to Jedenastka zginie, podczas gdy zrobi to ktoś inny. Niezależnie od ostatecznego rozwiązania tej kwestii, szanse na happy end dla Jedenastki właśnie dramatycznie zmalały.

Pierwsza i druga część 5. sezonu "Stranger Things" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie. Finałowy odcinek serialu pojawi się w serwisie 1 stycznia.

Adam Kudyba 27.12.2025 13:15

