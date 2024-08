Polski weekend na SkyShowtime. Nasze filmy robią robotę

Lokalne produkcje to dla streamingu żyła złota. Niedawno Max przekonał się, że w Polsce największym wzięciem cieszą się polskie produkcje, bo użytkownicy platformy zaraz po jej starcie rzucili się na seriale i programy Playera oraz TVN-u. Netflix wiedział o tym od dawna, bo od lat podbija sobie statystyki naszymi tytułami ("365 dni", "Za duży na bajki", etc.). Teraz to samo może przydarzyć się SkyShowtime. Na platformę wpadło bowiem kilka zrealizowanych nad Wisłą filmów. Nareszcie! - chciałoby się podsumować.



Biblioteka SkyShowtime nigdy do biednych nie należała, ale brakowało w niej wyrazistych polskich akcentów. Na platformie mogliśmy najpierw oglądać przejętą po porzuceniu przez HBO Max "Warszawiankę", a potem (długo, długo potem) w serwisie pojawił się "Kos". Obie produkcje świetne, ale jednak pozostawiały po sobie niedosyt. Mało ich. Użytkownicy potrzebują więcej rodzimych tytułów. Teraz wreszcie je dostali.