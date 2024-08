Martwa uczennica próbuje rozwiązać zagadkę swojej śmierci? Polecamy ten świetny serial

Nie nazwałbym „School spirits” serialem trudnym czy tonalnie ciężkim - w przeciwieństwie do innych solidnych tytułów bazujących na mniej lub bardziej podobnym koncepcie wyjściowym, ten opowiada swoją historię ze sporą dozą uroku i ironii (które mają przy okazji zatrzymać przed ekranem młodszych widzów). To nie komedia, ale pozwala sobie na co nieco lekkości i swobody - być może właśnie dlatego te poważniejsze, bardziej dramatyczne momenty uderzają widza ze zdwojoną siłą, biorąc go z zaskoczenia. Tak czy inaczej - działa.



Podoba mi się też narracja - ta rozgrywa się na dwóch płaszczyznach, „żywej” i duchowej. Śledzimy zatem poczynania zmarłych, ale przyglądamy się również żywym, niekoniecznie wyłącznie z perspektywy tych pierwszych. Oczywiście, obie się ze sobą przeplatają, ale mają też punkty bardziej niezależne. Bohaterowie, nad którymi się pochylamy, pochodzą z obu stron barykady zwanej śmiercią. Ich wątki siłą rzeczy znacząco się od siebie różnią, a to sprawia, że „School spirits” jest serialem dotykającym bardzo szerokiego spektrum tematów. Bardziej przyziemnych i doczesnych oraz - na przemian - tych refleksyjnych, może nawet filozoficznych.



Choć rdzeniem serialu wydaje się wątek kryminalny, czyli próba rozwikłania zagadki śmierci bohaterki, zdecydowanie bardziej interesujące jest dla mnie obserwowanie świata szkolnych duchów - odkrywanie nowych tajemnic tej rzeczywistości, zwyczajów i sposobów na radzenie sobie zmarłych z tym stanem zawieszenia, który, choć może dobiec końca, dla większości już teraz wydaje się wiecznością. To najbardziej pomysłowa część całej produkcji i to właśnie ona sprawia, że „School spirits” to serial wyjątkowy, choć niedoskonały. I z całą pewnością warty sprawdzenia.



Obejrzycie go w tym miejscu.