SkyShowtime na październik 2024. Jesienią serwis opowie o wielkiej satanistycznej panice

Mowa o serialu pt. „Hysteria!”, którego akcja rozgrywa się pod koniec lat 80. w okresie słynnej „satanic panic” w USA. Była to panika moralna, której zaczątków można dopatrywać się w publikacji książki kanadyjskiego psychiatry, Lawrence’a Pazdera oraz jego pacjentki, Michelle Smith. Autorzy opisali w niej rzekome wspomnienia Michelle, która była ponoć wykorzystywana seksualnie i torturowana podczas satanistycznych rytuałów. Kobieta twierdziła też, iż więził ją Kościół Szatana, który na jej oczach składał diabłu niemowlęta w ofierze.



Z czasem okazało się, rzecz jasna, że cała treść publikacji była wyssana z palca, ale było już za późno - tekst wywołał w amerykańskim społeczeństwie poruszenie i medialną nagonkę, której ofiarą padło wiele niewinnych osób. Przypominało to polowanie na czarownice - wystarczało choć odrobinę się wyróżniać (nie tylko zachowaniem, ale i wyglądem), by zostać posądzonym o sympatyzowanie z szatanem i dokonywanie odrażających czynów. Zdarzało się nawet, że niesłuszne podejrzenia miały poważne prawne konsekwencje... dla podejrzanych. „Satanic panic” to jeden z wątków 4. sezonu „Stranger Things” - chodzi konkretnie o wrogość i błędne oskarżenia wymierzone w postać Eddiego Munsona.



Tymczasem serial „Hysteria!” pokaże nam licealny zespół rockowy, który wpada na pomysł, by wykorzystać nagłe zainteresowanie miasta okultyzmem - po tym, jak bez śladu znika uwielbiany zawodnik uniwersyteckiej futbolowej drużyny. Muzycy postanawiają zbudować wokół siebie aurę mrocznego, satanistycznego bandu metalowego w celach marketingowych - co okazuje się błędem. Seria morderstw, porwań i doniesień o nadprzyrodzonych aktywnościach pogłębia poruszenie, a wówczas rozpoczyna się poszukiwanie winowajców. Nietrudno się domyślić, kto znajdzie się na celowniku.