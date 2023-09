Sprawdziłem, czy film "Twórca" od reżysera "Łotra 1" to rzeczywiście najlepsze science fiction ostatnich lat

Niestety, to wszystko na nic, bo choć Edwards potrafi bezbłędnie opowiadać obrazem, to najzwyczajniej w świecie nie radzi sobie z poważniejszym scenopisarstwem. To właśnie scenariusz jest tym, co w „Twórcy” kuleje i sprawia, że obraz najzwyczajniej w świecie nie zasługuje na zachwyty i oklaski. Scenariusz wtórny, przewidywalny, pełen patosu, naiwnych uproszczeń i nieudanych dialogów. Udowadniający, że Edwards wciąż ma spory problem z ludzką, bardziej emocjonalną stroną swoich opowieści (w tej materii „Łotr 1” to bodaj jedyny wyjątek).



Oglądając „Twórcę” przez ponad dwie godziny śledzimy, jak ex-żołnierz przeprowadza robota, którego miał zniszczyć, z punktu A do punktu B. Emocje są zatem generowane przez kolejne starcia, napięcie i ryzyko, przede wszystkim jednak przez bohaterów. A przynajmniej tak być powinno, niestety filmowe postacie zostały nakreślone jakby od niechcenia, byle jak - to puste archetypy, bezkrwiste worki klisz, charaktery grające na jednej nucie. Są nieciekawi, nie potrafią wzbudzić silnej sympatii czy antypatii; przez większość czasu pozostają obojętni przez swą nijakość. Najsłabiej pod tym względem wypada… główny bohater, Joshua.



Obraz nie działa jako analogia do współczesnych obaw i realnych zagrożeń związanych z postępem i rozwojem cywilizacji - co najwyżej papuguje krytykę działań decydentów ludzkości od lepszych od siebie. Wizja filmowego konfliktu nie trzyma się zresztą kupy: Amerykanie uważają sztuczną inteligencję za śmiertelnie niebezpieczną, delegalizują ją i planują zniszczyć, jednocześnie korzystając z całej masy rozmaitych narzędzi bazujących na... sztucznej inteligencji. A to tylko jedna z wielu dziur logicznych w obrazie świata przedstawionego.



AI okazuje się zresztą siłą pozytywną, dążącą do pokoju, w przeciwieństwie do zacietrzewionej części ludzkości - infantylne, prostackie wręcz założenia tego konfliktu uniemożliwiają potraktowanie tej opowieści poważnie. „Twórca” to oklepana, pozbawiona odrobiny subtelności, niezniuansowana opowieść - sabotowana na dodatek przez irytująco jednowymiarowe postacie. „Arcydzieło gatunku” powinno mieć chyba nieco więcej do zaoferowania.