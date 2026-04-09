REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix przedłuża uwielbianą serię filmów akcji. W końcu

Uwielbiana seria "Tyler Rake" doczeka się nowego filmu. Czy może być lepsza informacja? Okazuje się, że tak - na planie spotka się stara gwardia, w tym kluczowi członkowie obsady oraz reżyser, który stanął za kamerą dotychczasowych produkcji.

Anna Bortniak
REKLAMA

Od premiery poprzedniej części "Tylera Rake'a" ("Extraction") minęły już niecałe 3 lata. W przypadku filmów Netfliksa to całe wieki. Jeśli zatem niektórzy widzowie stracili już nadzieję, że powstanie nowa produkcja z serii, to można im wybaczyć ten brak wiary. Na całe szczęście streamingowy gigant podjął w końcu decyzję i ujawnił, co dalej z uwielbianą serią akcji. Są to bardzo dobre wiadomości - "Tyler Rake" doczeka się kolejnej odsłony.

REKLAMA

Tyler Rake 3: Netflix nakręci nową część z serii akcji

Netflix ujawnił, że powstanie trzecia część z serii "Tyler Rake". Na stołku reżyserskim zasiądzie Sam Hargrave, który jest odpowiedzialny za reżyserię dwóch poprzednich odsłon, a scenariusz napisze David Weil. Jedną z bardziej ekscytujących informacji jest również to, że na planie "trójki" spotkają się Chris Hemsworth oraz Idris Elba, a dołączy do nich Golshifteh Farahani. Tytuł wyprodukują m.in. Joe i Anthony Russo.

Według informacji streamingowego giganta produkcja oficjalnie ruszyła.

Niezwykle ekscytujące jest kontynuowanie współpracy z Netfliksem w ramach dalszego rozszerzania uniwersum "Tyler Rake" i jesteśmy wdzięczni za ich nieustające wsparcie dla tych filmów. To dla nas również zaszczyt móc kontynuować współpracę twórczą z Samem Hargrave'em, Chrisem Hemsworthem i tym wybitnym zespołem, który stworzył znakomitą serię filmów akcji, będącą prawdziwym hitem dla widzów na całym świecie

- powiedział Russo-Otstot, dyrektor kreatywny AGBO.

Na ten moment dostaliśmy wyłącznie szczątkowe informacje. Oprócz ujawniania udziału Hemswortha i Elby oraz ponownego zaangażowania w projekt Hargrave'a, nie wiadomo nic więcej - fabuła trzymana jest w ścisłej tajemnicy. Oznacza to również, że data premiery również nie jest znana. Biorąc pod uwagę, że druga część zadebiutowała 3 lata po premierze pierwszej, "trójka" mogłaby pojawić się w tym roku. To najpewniej nie jest jednak możliwe, a zatem być może trafi do biblioteki Netfliksa dopiero w 2027 roku. Są to na razie spekulacje.

"Tyler Rake: Ocalenie", czyli pierwszy film z serii, zadebiutował w 2020 roku i pobił ówczesne rekordy oglądalności Netfliksa. Bohaterem produkcji jest Tyler Rake (Hemsworth), najemnik, który wyrusza na ratunek porwanemu synowi barona narkotykowego w Bangladeszu. Seria oparta jest na powieści graficznej autorstwa Ande Parksa o tytule "Ciudad", którą współtworzył wraz z braćmi Russo oraz ilustratorem Fernando Leonem Gonzalezem.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
09.04.2026 15:26
Tagi: akcjaChris HemsworthFilmy Netflix
Najnowsze
15:03
Warner znalazł nową Diunę? Niepokojące sci-fi wbije was w fotele
Aktualizacja: 2026-04-09T15:03:00+02:00
14:59
Zmarł aktor z Gry o tron. Miał 35 lat
Aktualizacja: 2026-04-09T14:59:24+02:00
14:27
Serial Mroczna materia powróci już niedługo. Co o nim wiemy?
Aktualizacja: 2026-04-09T14:27:52+02:00
13:02
Filip Gurłacz kradnie drugi plan w Podlasiu. Świetna rola
Aktualizacja: 2026-04-09T13:02:47+02:00
12:46
Franz Kafka wreszcie w streamingu. Biografię pisarza obejrzysz bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2026-04-09T12:46:02+02:00
10:51
Najbardziej wyczekiwany film 2026 roku? Nie zgadniesz
Aktualizacja: 2026-04-09T10:51:07+02:00
10:20
Nowy odcinek Daredevil: Odrodzenie pozamiatał. Jest najlepszy w historii
Aktualizacja: 2026-04-09T10:20:50+02:00
9:39
Tom Holland ocenił Odyseję Nolana. Dołożył do pieca
Aktualizacja: 2026-04-09T09:39:31+02:00
8:53
Disney chce, by kolejny Avatar był krótszy i tańszy. Ja też
Aktualizacja: 2026-04-09T08:53:36+02:00
19:19
Tak się robi cliffhangery. Widzowie nie mogą przestać gadać o nowym thrillerze
Aktualizacja: 2026-04-08T19:19:00+02:00
18:36
Finałowy sezon The Boys już się rozpoczął na Prime Video. Kiedy kolejne odcinki?
Aktualizacja: 2026-04-08T18:36:00+02:00
18:09
Widzowie wybaczają błędy thrillerowi Netfliksa. Ja nie umiem
Aktualizacja: 2026-04-08T18:09:43+02:00
18:00
Środa nowym piątkiem. Nowe odcinki aż 5 nowych seriali
Aktualizacja: 2026-04-08T18:00:20+02:00
16:38
Serial fantasy nie zostanie anulowany. Dostaniemy wszystkie zaplanowane sezony
Aktualizacja: 2026-04-08T16:38:11+02:00
14:40
Tak dobre finały nie zdarzają się często. Najbardziej ludzki serial kończy się bezbłędnie
Aktualizacja: 2026-04-08T14:40:20+02:00
14:28
Maciej Musiał kupił Dekalog jak chad. Dlaczego to takie ważne?
Aktualizacja: 2026-04-08T14:28:50+02:00
13:42
Kochasz piłkę nożną? Konkurs CANAL+ może spełnić twoje marzenia
Aktualizacja: 2026-04-08T13:42:36+02:00
11:43
The Boys wrócili na Prime Video, żeby zrobić rozpierduchę. Recenzja 5. sezonu
Aktualizacja: 2026-04-08T11:43:48+02:00
10:57
Andziaks u Wojewódzkiego wypadła spoko. Tylko prowadzący tragiczny
Aktualizacja: 2026-04-08T10:57:25+02:00
10:14
Główna bohaterka Nic na siłę wraca w Podlasiu. Na krótko, ale z gracją
Aktualizacja: 2026-04-08T10:14:44+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA