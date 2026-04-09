Netflix przedłuża uwielbianą serię filmów akcji. W końcu

Od premiery poprzedniej części "Tylera Rake'a" ("Extraction") minęły już niecałe 3 lata. W przypadku filmów Netfliksa to całe wieki. Jeśli zatem niektórzy widzowie stracili już nadzieję, że powstanie nowa produkcja z serii, to można im wybaczyć ten brak wiary. Na całe szczęście streamingowy gigant podjął w końcu decyzję i ujawnił, co dalej z uwielbianą serią akcji. Są to bardzo dobre wiadomości - "Tyler Rake" doczeka się kolejnej odsłony.

Tyler Rake 3: Netflix nakręci nową część z serii akcji

Netflix ujawnił, że powstanie trzecia część z serii "Tyler Rake". Na stołku reżyserskim zasiądzie Sam Hargrave, który jest odpowiedzialny za reżyserię dwóch poprzednich odsłon, a scenariusz napisze David Weil. Jedną z bardziej ekscytujących informacji jest również to, że na planie "trójki" spotkają się Chris Hemsworth oraz Idris Elba, a dołączy do nich Golshifteh Farahani. Tytuł wyprodukują m.in. Joe i Anthony Russo.

Według informacji streamingowego giganta produkcja oficjalnie ruszyła.

Niezwykle ekscytujące jest kontynuowanie współpracy z Netfliksem w ramach dalszego rozszerzania uniwersum "Tyler Rake" i jesteśmy wdzięczni za ich nieustające wsparcie dla tych filmów. To dla nas również zaszczyt móc kontynuować współpracę twórczą z Samem Hargrave'em, Chrisem Hemsworthem i tym wybitnym zespołem, który stworzył znakomitą serię filmów akcji, będącą prawdziwym hitem dla widzów na całym świecie - powiedział Russo-Otstot, dyrektor kreatywny AGBO.

Na ten moment dostaliśmy wyłącznie szczątkowe informacje. Oprócz ujawniania udziału Hemswortha i Elby oraz ponownego zaangażowania w projekt Hargrave'a, nie wiadomo nic więcej - fabuła trzymana jest w ścisłej tajemnicy. Oznacza to również, że data premiery również nie jest znana. Biorąc pod uwagę, że druga część zadebiutowała 3 lata po premierze pierwszej, "trójka" mogłaby pojawić się w tym roku. To najpewniej nie jest jednak możliwe, a zatem być może trafi do biblioteki Netfliksa dopiero w 2027 roku. Są to na razie spekulacje.

"Tyler Rake: Ocalenie", czyli pierwszy film z serii, zadebiutował w 2020 roku i pobił ówczesne rekordy oglądalności Netfliksa. Bohaterem produkcji jest Tyler Rake (Hemsworth), najemnik, który wyrusza na ratunek porwanemu synowi barona narkotykowego w Bangladeszu. Seria oparta jest na powieści graficznej autorstwa Ande Parksa o tytule "Ciudad", którą współtworzył wraz z braćmi Russo oraz ilustratorem Fernando Leonem Gonzalezem.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak 09.04.2026 15:26

