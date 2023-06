Netflix, więcej takiego kina akcji poproszę. Kontynuacja hitu platformy przebija swojego poprzednika

"Tyler Rake" może i nie był filmem przełomowym, może i jego wady przewyższały zalety, ale było to kino akcji z sercem. Jego dusza opierała się co prawda na ckliwych kliszach gatunkowych, ale ta cała obcesowość blakła w starciu z dopracowanymi popisami kaskaderki. Teraz dostajemy powtórkę z rozrywki, bo najsłabszą częścią sequela jest jego wrażliwa strona. Tytułowy bohater wciąż próbuje odkupić swoje winy, po opuszczeniu syna w jego ostatnich chwilach. Ze łzą w oku spogląda na narysowane przez niego obrazki i cały czas prześladują go bolesne wspomnienia. Mnóstwo tu tanich chwytów i tylko podczas rozmowy z byłą żoną można poczuć jakieś emocjonalne ukłucie. Ale - umówmy się - nikt przecież nie spodziewał się, że Sam Hargrave tym razem zaserwuje nam ambitną psychodramę.



Reżyser bardzo szybko przechodzi do meritum. Fabularnie mamy do czynienia z bezpośrednim sequelem jedynki, więc "Tyler Rake" zmienia się w serię spod znaku "zabili go i uciekł". Główny bohater cudem unika śmierci i kończy w śpiączce na szpitalnym łóżku. Kiedy się wybudza, jego współpracownica Nik radzi mu, aby zastanowił się, czemu tak uparcie walczył o życie. Nie będzie miał jednak czasu, żeby o tym myśleć, bo zaraz w jego domku pojawi się tajemniczy mężczyzna. Ma dla niego misję - w dodatku z gatunku tych osobistych. Miałby bowiem uratować byłą szwagierkę i dwójkę jej dzieci, wyciągając je z więzienia. Trudność polega na tym, że kobieta jest żoną gruzińskiego bossa mafijnego, który wraz z bratem dowodzi całą armią wyszkolonych zabójców. Wiele rzeczy może pójść nie tak i zgodnie z prawem Murphy'ego tak się właśnie stanie, a głównemu bohaterowi ponownie przyjdzie walczyć z własnymi demonami za pomocą karabinów, twardych pięści i wszystkiego, co w nie wpadnie.



