Nadchodzi Mumia 4. Kultowy film, kultowa obsada, nic tylko się jarać

Ładowanie...

Na wstępie uspokoję: tak, Brendan Fraser i Rachel Weisz powrócą do swoich ról w filmie „Mumia 4”. Seria uwielbianych przygodówek została urwana po 3. odsłonie pt. „Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka” z 2008 r., której budżet wynosił 175 mln dol., a której ledwo, ledwo udało się wyjść na plus.



Za reżyserię nowego filmu odpowiada duet z Radio Silence. Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, twórcy m.in. rewelacyjnego „Krzyku” z 2022 r. czy fantastycznej „Zabawy w pochowanego”, nakręcą obraz na podstawie scenariusza Davida Coggeshalla („The Family Plan”). Sean Daniel, który pracował przy starszych „Mumiach”, powróci jako producent. Towarzyszyć mu będą William Sherak, James Vanderbilt oraz Paul Neinstein.

REKLAMA

Mumia 4 powstanie. Co o niej wiemy?

Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez „The Hollywood Reporter”, czwarta część ma „zignorować wydarzenia” z krytykowanego, nielubianego „Grobowca” - a zatem twórcy zamierzają udawać, że ten film nigdy nie powstał. W tej produkcji nie wystąpiła już Weisz - zastąpiła ją Maria Bello.



Oryginał z 1999 r., napisany i wyreżyserowany przez Stephena Sommersa, był remakiem filmu z 1932 r. o tym samym tytule. Pomimo mieszanych recenzji okazał się ogromnym sukcesem kasowym, zarabiając ponad 416 mln dol. na całym świecie i budząc powszechną sympatię. Popularność produkcji zaowocowała dwoma sequelami: „Mumia powraca” (2001), który również przekroczył granicę 400 mln dol., oraz wspomnianym „Grobowcem”.



Cała seria to przygodowa opowieść zbliżona klimatem do „Indiany Jonesa”, łącząca akcję, romans i horror w realiach międzywojennych. Fraser gra odważnego poszukiwacza skarbów, który wraz z bibliotekarką graną przez Weisz wyrusza do Egiptu lat 20., gdzie przypadkowo budzi do życia starożytnego kapłana o nadnaturalnych mocach.

Data premiery nie została jeszcze ustalona. Ciekawostką jest natomiast fakt, że w 2026 r. na ekrany kin ma wejść film „The Resurrected”, bazujący na oryginalnej „Mumii” z lat 30. ubiegłego stulecia. Studio zmieniło tytuł, który oficjalnie brzmiał właśnie „Mumia” - najpewniej właśnie w związku z chęcią zrealizowania „czwórki”. Według przecieków ten pierwszy film zebrał fatalne oceny po pokazie testowym, w związku z czym wytwórnia tym bardziej nie chciała ryzykować skojarzenia nazwy powrotu do ikonicznego cyklu z potencjalnie kiepsko przyjętą produkcją.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 05.11.2025 10:06

Ładowanie...