Ten rom-kom to prawdziwy hit, ale nie dajcie się zwieść. Rozbolą was od niego mózgi

Owszem, momentami bywa całkiem blisko stosunkowo unikalnego rom-komu. Udana komedia romantyczna, jak wiemy, zręcznie lawiruje między oczekiwaniami widzów, ulubionymi schematami i kilkoma zaskoczeniami, które podbiją emocje i sprawią, że obraz zapadnie nam w pamięć (w przeciwieństwie do większości gatunkowych tworów). Nie muszą bawić do łez, jeśli pozostają urocze i głęboko emocjonalne; nie muszą rozczulać, jeśli żart trafia w sedno. Tureccy twórcy próbują, ale w efekcie i tak wręczają nam dziwaczne, stylizowane na zachodnie i nieciekawie schematyczne mieszanki niepasujących do siebie puzzli. Obsada drugoplanowa daje radę, kilka dowcipów wywołuje uśmiech, ale każdy w miarę interesujący pomysł scenariuszowy prowadzi do rozczarowującego i nieciekawego rozwiązania. Główna część obsady nie wykreowała ani promila chemii między sobą, a sama Marve to bezczelny, płaski archetyp. Odpuściłbym.