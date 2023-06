Finałowy sezon hitu Netfliksa to zarazem jego najlepsza odsłona. Bije większość seriali o nastolatkach na głowę

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy - w przypadku „Jeszcze nigdy...” koniec nadszedł, zgodnie z pierwotnym planem, wraz z 4. sezonem produkcji Netfliksa. I dobrze: od pewnego czasu mam bowiem wrażenie, że cztery sezony to pewnego rodzaju optimum, który pozwala bohaterom przejść pewną drogę i utrzymać pewną jakość fabuły, która na poziomie odsłon szóstej czy siódmej potrafi przeobrazić się w męczący, rozwleczony na siłę tasiemiec. W przypadku serialu Mindy Kaling decyzja była z góry zaplanowana: tytuł nie został skasowany za sprawą rozczarowującej oglądalności.



Tak oto żegnamy ciepłą i zabawną opowieść o pochodzącej z Indii nastolatce, która urodziła się już jako Amerykanka. Na przestrzeni dotychczasowych trzydziestu odcinków mogliśmy zobaczyć, jak bohaterka opłakuje tragiczną śmierć ojca i pogłębia obsesję na punkcie "ulepszania" swojego życia - co obejmuje m.in. rozmaite szkolne romanse. Devi Vishwakumar i jej przyjaciółki dzielą się doświadczeniami z eksploracji sfery seksualności i miłości, odkrywają siebie i otaczający je świat. "Never Have I Ever…" okazał się też sztandarowym przykładem zgrabnie, wiarygodnie ujętej różnorodności w produkcji odcinkowej oraz naprawdę zgrabnie napisanego, dojrzałego scenariusza (co w przypadku produkcji przeznaczonej dla młodych dorosłych jest rzadkością). Na szczęście finałowym epizodom udało się podtrzymać ten poziom - a nawet go przebić.



