Technicznie właściwie nie ma się do czego przyczepić - serial został zrealizowany bardzo dobrze. Można mieć wątpliwości co do tego, jak została przedstawiona Cathy, która jawi się jako krystalicznie czysta. Ona i jej emocje są na pierwszym planie, natomiast na dalszy plan schodzi ta postać, która powinna być najważniejsza w tej produkcji, czyli sama Aundria. Jej historia daje do myślenia i zwraca uwagę na to, by być bardziej uważnym na problemy swoich dzieci. Pozostawia także pytanie o to, jak ważną rolę odgrywają instytucje, które mają za zadanie pomóc młodzieży, a niestety często bagatelizują problemy, co w konsekwencji prowadzi do tragedii.