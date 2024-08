"Morderstwo po amerykańsku: Laci Peterson"

Do akcji poszukiwawczej włączyli się nawet ci, którzy nie mieli do tej pory styczności z rodziną Petersonów - wszyscy wolontariusze zaangażowali się w zaginięcie Laci również ze względu na jej zaawansowaną ciążę. Tymczasem media zaczęły coraz bardziej nagłaśniać historię zaginionej kobiety, a policja zaczęła być coraz bardziej sceptyczna w związku z tłumaczeniami Scotta - nie wszystkie puzzle pasowały do tej układanki, co doprowadziło do tego, że męża Laci coraz trudniej było wykluczyć z kręgu podejrzanych.