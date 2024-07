Tajemnica Slendermana rozwiązana. Ta książka to horror

Na creepypastę na przełomie 2013 i 2014 r. trafiła Morgan Geyser. Dwunastolatka za namową swojej nowej koleżanki, Anissy Weier, odwiedziła stronę Creepypasta.com, gdzie po raz pierwszy przeczytała historię przerażającego Slendermana i zorientowała się, że już go kiedyś widziała - okazało się, że chorująca na schizofrenię Morgan była prześladowana przez zjawę o wyglądzie Slendermana już od dzieciństwa i zaczęła bezgranicznie wierzyć w to, że postać z creepypasty istnieje naprawdę. Morgan zaproponowała wówczas Anissie, by wraz z nią uciekła do rezydencji Slendermana i aby razem stały się jego posłanniczkami. Jednym warunkiem było to, by zamordować jedną z najbliższych Morgan osób, którą dziewczynka kochała. Padło na Payton "Bellę" Leutner, rówieśniczkę Morgan i Anissy.