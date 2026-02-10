Logo
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze

Nowe "Wichrowe wzgórza" wchodzą właśnie do kin. Krytykom już udało się je obejrzeć. I - wiadomo - zdarzają się opinie negatywne, ale zdecydowana większość jest pozytywna.

Rafał Christ
wichrowe wzgórza premiera opinie co obejrzeć margot robbie
"Wichrowe wzgórza" rozpalają wyobraźnię kolejnych pokoleń już od 1847 roku. To wtedy bowiem światło dzienne ujrzała powieść Emily Jane Bronte (pod pseudonimem Ellis Bell), która od ponad 100 lat inspiruje kolejnych twórców filmowych i telewizyjnych. Książka doczekała się licznych adaptacji skierowanych zarówno na wielki jak i mały ekran. Najnowsza z nich właśnie zmierza do kin. Ale już jest świetnie oceniana.

Za nowe "Wichrowe wzgórza" odpowiada Emerald Fennell - reżyserka świetnie przyjętych i uwielbianych przez widzów "Obiecującej. Młodej. Kobiety" i "Saltburn". Zebrała ona gwiazdorską obsadę, bo w głównych rolach występują Margot Robbie i Jacob Elordi. Wspólnie nie trzymają się może wiernie materiału źródłowego, ale do doskonale znanej nam historii wpuszczają powiew świeżej energii.

Wichrowe wzgórza - opinie o nowym melodramacie

Krytykom, którzy mieli okazję zobaczyć film przed jego oficjalną premierą, nowe "Wichrowe wzgórza" całkiem się podobają. Nie wszystkim oczywiście. Na Rotten Tomatoes daleko im do perfekcyjnego (100 proc.) wyniku. Ale wciąż radzą sobie znakomicie. Mają 71 proc. pozytywnych recenzji. To wręcz jedna z najlepiej ocenianych adaptacji prozy Emily Jane Bronte.

Jeśli chodzi o pełnometrażowe adaptacje "Wichrowych wzgórz" wersja z 2026 roku niemal nie ma sobie równych. Od prawie 90 lat nie było tak dobrze ocenianego filmu na podstawie książki Emily Jane Bronte. Jak podaje ScreenRant, na Rotten Tomatoes dotychczasowe ekranizacje cieszą się wynikami między 31 a 69 proc. pozytywnych. Jedynie produkcji z 1939 roku udało się wznieść znacznie wyżej.

"Wichrowe wzgórza" z Laurence'em Olivierem i Merle Oberon to złoty standard adaptacji powieści Emily Jane Bronte. Zdobyły przecież osiem nominacji do Oscarów, z czego jedną udało się nawet zamienić na statuetkę (za zdjęcia). Na Rotten Tomatoes cieszą się natomiast wynikiem na poziomie 96 proc. pozytywnych recenzji. Film sprzed niemal 90 lat jest więc jedynym na podstawie książki, któremu udało się osiągnąć lepszy wynik niż produkcji z 2026 roku.

Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
10.02.2026 10:41
Tagi: Co obejrzeć?Margot RobbieMelodramat
