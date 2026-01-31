W Wielkim Martym występuje Niania Frania. Ta prawdziwa

Ładowanie...

W dniu ogłoszenia nominacji do Oscarów stało się jasne - choć "Wielki Marty" nie uzyskał największej ich liczby (9, tak jak "Frankenstein" i "Wartość sentymentalna"), będzie się liczył w wielu kluczowych kategoriach. Jedną z nich jest debiutujący wśród nagród casting, a konkretniej osoby odpowiedzialne za "zbieranie" aktorów do ról. W przypadku "Wielkiego Marty'ego" została wykonana znakomita robota. Wśród obsady znajdziemy sporo świetnych nazwisk. Niektóre z nich znamy bardzo dobrze.

Niania Frania w obsadzie Wielkiego Marty'ego. Korzysta ze swoich pięciu minut

Głównym, tytułowym bohaterem filmu jest Marty Mauser (Timothée Chalamet), młody mężczyzna, który na co dzień pracuje jako sprzedawca butów. Jest dobry w tym co robi, ale wymiata zupełnie w czym innym - jest zapalonym graczem tenisa stołowego, a nawet reprezentuje swój kraj w zawodach. Niezwykle pewny siebie Marty bierze udział w mistrzostwach świata i idzie przez nie jak burza. W finale przegrywa jednak z rywalem z Japonii, Koto Endo. Rozgoryczony i wściekły nie poddaje się. Urasta w nim pragnienie zrobienia wszystkiego - byle wrócić i znów zawalczyć o wielkość.

Nie ulega wątpliwości, że głównym magnesem "Wielkiego Marty'ego" jest Timothée Chalamet, który prawdopodobnie zdobędzie Oscara za tę wyjątkową, szaloną kreację. Na drugim planie nie brakuje jednak wyrazistych postaci, a co za tym idzie - wcielających się w nie aktorów. W filmie możemy zobaczyć chociażby Fran Drescher - postać, której grzech nie znać.

Drescher to bowiem nie kto inny, jak odtwórczyni oryginalnej roli Niani Frani. Wszyscy znamy kultową polską wersję z udziałem Agnieszki Dygant, Tomasza Kota, Adama Ferencego czy Tamary Arciuch. Zanim jednak ją otrzymaliśmy, w latach 1993-99 amerykańska telewizja emitowała na CBS oryginalny serial "Pomoc domowa". Fran Drescher wcielała się wówczas we Fran Fine - kobietę, która straciła pracę w salonie sukien ślubnych, a później przez przypadek została zatrudniona jako opiekunka dzieci owdowiałego producenta teatralnego z Broadwayu. "Pomoc domowa" doczekała się emisji w wersji oryginalnej w Polsce, a od 2005 roku mogliśmy być świadkami porządków, jakie Frania Maj przeprowadzała w domu Skalskich.

W "Wielkim Martym" Fran Drescher wciela się w rolę Rebeki Mauser - matki głównego bohatera. Choć nie ma jej zbyt wiele na ekranie, jest wręcz trzecioplanową postacią, udaje jej się nieźle zaznaczyć swój. Jest troskliwą rodzicielką, wzbudzającą zarazem poczucie winy w Martym do tego stopnia, że udaje w rozmowie przez telefon zły stan, byleby przyciągnąć jego uwagę. Chce dla niego dobrze, daje mu wsparcie i poczucie domu. Sam Marty, choć jest nieprzyjemny i nieraz opryskliwy, w swojej pogoni za dobrobytem nie zapomina o niej, co objawia się chociażby w przywiezienia jej fragmentu prawdziwej piramidy. Nie mają wielu wspólnych scen, ale gdy te następują, chemia między nimi jest widoczna.

Oprócz kultowej roli w "Niani" i najnowszej kreacji w "Wielkim Martym", Fran Drescher ma na koncie inne znane tytuły. Swoją karierę zaczęła od występu w "Gorączce sobotniej nocy" jako Connie, grała u Francisa Forda Coppoli ("Jack"), Woody'ego Allena ("Dar z nieba"), a także wraz z Timothym Daltonem ("Piękna i Borys Bestia") i Robinem Williamsem. W 2021 roku wybrano ją na szefową związku zawodowego aktorów, SAG-AFTRA - przewodniczyła mu m.in. w trakcie słynnego strajku w 2023 roku. Pełniła tę funkcję do 2025 roku - wówczas zastąpił ją Sean Astin.

"Wielki Marty" w kinach od 30 stycznia.

Adam Kudyba 31.01.2026 08:17

