"Władca Pierścieni": gwiazdor trylogii powróci do roli Gandalfa? Aktor mówi o kilku filmach

Jeśli chodzi o ekranowe uniwersum J.R.R. Tolkiena, obecnie najgłośniej jest o serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Jego drugi sezon niedawno zadebiutował na Prime Video. Już jednak w zeszłym roku zapowiedziano projekt, który wśród fanów wzbudzał znacznie większy entuzjazm niż serial Amazona. Teraz sięgnie on zenitu. Jest szansa, że w nadchodzącym tytule zobaczymy znaną nam z trylogii Petera Jacksona twarz.



Za "The Hunt for Gollum" odpowiada Andy Serkis, który stanie po obu stronach kamery. Nie tylko film wyreżyseruje, ale też powróci w nim do roli Golluma. Jakby tego było mało, Peter Jackson również jest na pokładzie nadchodzącego projektu. Będzie w nim pełnił rolę producenta. To wciąż jeszcze nie koniec. Za scenariusz odpowiadają Philippa Boyens i Fran Walsh (współscenarzystki "Władcy Pierścieni" łączą w tym wypadku siły z Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou).