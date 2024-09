Arondir to jeden z najciekawszych bohaterów „Pierścieni Władzy”. A śmierć tej postaci dobrze mu zrobi

Nie spotkaliśmy postaci takiej jak on - elfa tego typu w uniwersum filmowym. Na przykład: nie jest elfem królewskim, nie ma całej tej politycznej władzy, ale nie jest też jak człowiek. Jest na łasce obu stron. Znajduje się w tym konkretnym miejscu i próbuje znaleść sens. „Kim jestem? Co robię?”. W pewien sposób znajduje go w miłości, ale to zmierza w kierunku, który zobaczymy w przyszłości. Znajduje miłość, rodzinę, społeczność - w pewnym sensie. Pod koniec 1. sezonu mieszkańcy Południa również chcą go mieć w pobliżu, ale później wszystko się zmienia. Jak mawiamy: żal i poczucie straty są wprost proporcjonalne do mocy miłości, której doświadczyłeś. On jest szlachetnym facetem, złożył obietnicę, że będzie chronił - i będzie chronił. Ale jakim kosztem? Przekonacie się.