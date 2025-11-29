REKLAMA
To będzie najdziwniejszy film wojenny, jaki obejrzysz na VOD

Ten film wojenny ominął nasze kina, od razu trafiając na VOD. Dlaczego polscy dystrybutorzy nie chcieli go wpuścić na wielkie ekrany? Pewnie dlatego, że "Wojna o przetrwanie" jest produkcją... dziwną. Jej szalony koncept zapowiada jednak świetną zabawę.

Rafał Christ
wojna o przetrwanie filmy wojenne co obejrzeć premiera
"Wojna o przetrwanie" nie jest kolejnym filmem o trudach konfliktów zbrojnych. W tej osadzonej w czasach wojny w Wietnamie produkcji najważniejsza jest frajda. Mamy przecież do czynienia z opowieścią, w której komandosom przychodzi zmierzyć się z... dinozaurami! Tak, przerośnięte prehistoryczne gady czają się na nich gdzieś w dżungli, utrudniając wykonanie powierzonego im zadania. Vulture Squad miał odnaleźć zaginiony oddział Zielonych Beretów, a zamiast tego jego członkowie muszą uważać, żeby nie skończyć w szczękach T-Reksa.

Wiadomo, filmy oparte na tak zwariowanych konceptach się nie udają. Mieliśmy przecież "65", w którym Adam Driver na obcej planecie walczył z dinozaurami futurystyczną bronią. Brzmiało fajnie, a wyszła kicha. Ale "Wojna o przetrwanie" to już nie widowisko za kilkadziesiąt mln dol. zrealizowane pod nadzorem dużej wytwórni. To zrobiona w sześć tygodni za 7 mln niezależna produkcja. Takie tytuły ogląda się z zupełnie innymi oczekiwaniami.

Wojna o przetrwanie - zwariowany film wojenny już na VOD

Co więcej, wygląda na to, że "Wojna o przetrwanie" większość oczekiwań spełnia. Nawet kilkunastu (18 dokładnie) krytyków spojrzało na nią dość przychylnie, przez co ma 61 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes ("65" ma wynik na poziomie 35 proc.). Zwykłym użytkownikom portalu spodobał się jeszcze bardziej, bo tym razem już przy ponad 250 ocenach aż 85 proc. jest pozytywnych.

Do "Wojny o przetrwanie" trzeba więc podejść z dystansem, nie spodziewając się ambitnego kina, tylko naparzanki. Z kolejnych opinii wynika, że film nie wygląda źle, dinozaury nie straszą tanim CGI i strzelanin nie brakuje. Co prawda może się nieco dłużyć (trwa ponad dwie godziny!), ale potrafi dostarczyć całkiem sporo rozrywki. W sam raz na odmóżdżający seans po ciężkim tygodniu w pracy.

"Wojna o przetrwanie" na razie dostępna jest tylko na platformach VOD, gdzie można wykupić do niej dostęp już od niecałych 20 zł. Ceny różnią się jednak w zależności od serwisu.

"WOJNĘ O PRZETRWANIE" OBEJRZYSZ NA:
Sandisk.com
WOJNA O PRZETRWANIE
Prime Video
WOJNA O PRZETRWANIE
MEGOGO
WOJNA O PRZETRWANIE
Cineman
WOJNA O PRZETRWANIE
Polsat Box Go
WOJNA O PRZETRWANIE
TVP VOD
WOJNA O PRZETRWANIE
Więcej o filmach wojennych poczytasz na Spider's Web:

29.11.2025 15:21
Tagi: Co obejrzeć?Filmy wojenne
