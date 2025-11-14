Widzowie wbici w ziemię przez najlepszy film wojenny Netfliksa

Ładowanie...

"Zapomniana bitwa" to pierwszy holenderski film oryginalny Netfliksa. I w tym wypadku platforma od razu trafiła w dziesiątkę. Produkcja opowiada o losach pilota szybowca, nazistowskiego żołnierza i rekruta Ruchu Oporu, które krzyżują się w czasie bitwy o Skaldę - jednego z najważniejszych starć II wojny światowej. Akcja toczy się w taki sposób, że z miejsca porwała widzów nie tylko z kraju pochodzenia tytułu.



"Zapomniana bitwa" najpierw trafiła do holenderskich kin, a potem - 15 października 2021 roku - zadebiutowała globalnie na Netfliksie. Pod względem artystycznym okazała się prawdziwym hitem. Ciągle przecież ma perfekcyjny wynik na Rotten Tomatoes - 100 proc. pozytywnych recenzji. Ich autorzy piszą, że film chwyta za gardło, trafia w trzewia i ogólnie jest oszałamiający. Widzowie podzielają te opinie.

Zapomniana bitwa - opinie o filmie wojennym Netfliksa

Oczywiście, największy szum w mediach społecznościowych wokół "Zapomnianej bitwy" miał miejsce w czasie jej premiery na Netfliksie. Na poszczególnych platformach wciąż jednak da się natrafić na posty, w których użytkownicy platformy dopiero film odkrywający określają go mianem naj-. Piszą, że perfekcyjna nota na Rotten Tomatoes jest jak najbardziej zasłużowna, bo to jedna z najlepszych produkcji wojennych, jakie kiedykolwiek widzieli.

W zeszłym roku przypadkiem natrafiłem na Netfliksie na "Zapomnianą bitwę", a teraz to jeden z moich ulubionych filmów wszech czasów



Film na Netfliksie zatytułowany "Zapomniana bitwa". Gorąco polecam. Bardzo dobry film



"Zapomniana bitwa" na Netfliksie - 5/5. Seans obowiązkowy dla miłośników filmów osadzonych w czasach II wojny światowej - czytamy na X (dawny Twitter).

W skrócie: ani wśród krytyków, ani wśród widzów wręcz nie sposób znaleźć kogoś, komu "Zapomniana bitwa" by się nie spodobała. Z tego właśnie względu film wojenny Netfliksa faktycznie wyrasta na seans obowiązkowy. Zapowiada się iście wstrząsający seans.



Rafał Christ 14.11.2025 21:13

