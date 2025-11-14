REKLAMA
Widzowie wbici w ziemię przez najlepszy film wojenny Netfliksa

Najlepszy film wojenny Netfliksa jest jednocześnie jednym z najlepszych filmów wojennych w ogóle. I nie chodzi wcale o "Na Zachodzie bez zmian". Użytkownicy platformy zachwycają się w mediach społecznościowych holenderską produkcją z 2020 roku. Trwa to nieprzerwanie od kilku lat, bo "Zapomniana bitwa" ciągle zachwyca nowych widzów.

Rafał Christ
zapomniana bitwa najlepszy film wojenny netflix co obejrzeć
"Zapomniana bitwa" to pierwszy holenderski film oryginalny Netfliksa. I w tym wypadku platforma od razu trafiła w dziesiątkę. Produkcja opowiada o losach pilota szybowca, nazistowskiego żołnierza i rekruta Ruchu Oporu, które krzyżują się w czasie bitwy o Skaldę - jednego z najważniejszych starć II wojny światowej. Akcja toczy się w taki sposób, że z miejsca porwała widzów nie tylko z kraju pochodzenia tytułu.

"Zapomniana bitwa" najpierw trafiła do holenderskich kin, a potem - 15 października 2021 roku - zadebiutowała globalnie na Netfliksie. Pod względem artystycznym okazała się prawdziwym hitem. Ciągle przecież ma perfekcyjny wynik na Rotten Tomatoes - 100 proc. pozytywnych recenzji. Ich autorzy piszą, że film chwyta za gardło, trafia w trzewia i ogólnie jest oszałamiający. Widzowie podzielają te opinie.

Zapomniana bitwa - opinie o filmie wojennym Netfliksa

Oczywiście, największy szum w mediach społecznościowych wokół "Zapomnianej bitwy" miał miejsce w czasie jej premiery na Netfliksie. Na poszczególnych platformach wciąż jednak da się natrafić na posty, w których użytkownicy platformy dopiero film odkrywający określają go mianem naj-. Piszą, że perfekcyjna nota na Rotten Tomatoes jest jak najbardziej zasłużowna, bo to jedna z najlepszych produkcji wojennych, jakie kiedykolwiek widzieli.

W zeszłym roku przypadkiem natrafiłem na Netfliksie na "Zapomnianą bitwę", a teraz to jeden z moich ulubionych filmów wszech czasów

Film na Netfliksie zatytułowany "Zapomniana bitwa". Gorąco polecam. Bardzo dobry film

"Zapomniana bitwa" na Netfliksie - 5/5. Seans obowiązkowy dla miłośników filmów osadzonych w czasach II wojny światowej

- czytamy na X (dawny Twitter).

W skrócie: ani wśród krytyków, ani wśród widzów wręcz nie sposób znaleźć kogoś, komu "Zapomniana bitwa" by się nie spodobała. Z tego właśnie względu film wojenny Netfliksa faktycznie wyrasta na seans obowiązkowy. Zapowiada się iście wstrząsający seans.

14.11.2025 21:13
