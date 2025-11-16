REKLAMA
Arcydzieło kina wojennego wreszcie obejrzysz jak trzeba

Określa się go jednym z najważniejszych i wywołujących najbardziej żarliwe dyskusje filmów wszech czasów. Każdy, kto go widział, nie może wyzbyć się go z pamięci i z pewnością chętnie obejrzy go ponownie. Tym bardziej że teraz nadarza się okazja, aby zobaczyć "Łowcę jeleni" - arcydzieło kina wojennego - na wielkim ekranie w odrestaurowanej wersji 4K.

Rafał Christ
łowca jeleni film wojenny najlepszy co obejrzeć premiera
Reset nie zawodzi. Na wielkich ekranach wciąż jeszcze złapiecie genialnego "Harry'ego Angela", a i przedpremierowe pokazy kultowego (i również genialnego) "Donniego Darko" się pojawiają. Jakby tego było mało, już za chwilę specjalizujący się w klasyce dystrybutor wprowadzi do naszych kin "Łowcę jeleni". Okrzyknięty arcydziełem film wojenny Michaela Cimino powszechnie uważa się za jeden z najważniejszych i najbardziej poruszających tytułów w historii X muzy.

"Łowca jeleni" zabiera widzów do niewielkiego górniczego miasteczka w Pensylwanii, gdzie trzej nierozłączni przyjaciele pracują w hucie. Spokojna egzystencja każdego z nich drastycznie zmienia się, gdy zostają powołani do wojska i - tuż po ślubie jednego z nich - wysłani na wojnę w Wietnamie. Dzięki temu otrzymujemy opowieść o bezsensie konfliktów zbrojnych, przyjaźni wystawionej na największą próbę, granicach ludzkiej odwagi i przepracowywaniu traum. Istna mieszanka wybuchowa, której nie da się zapomnieć. Gwarantują to poruszające występy wcielających się w główne role Roberta De Niro, Christophera Walkena i Johna Savage'a.

Łowca jeleni - kiedy repremiera filmu wojennego?

"Łowca jeleni" został już doceniony w czasach swojej premiery w 1978 roku. Dziewięć nominacji do Oscara udało mu się zamienić aż na pięć statuetek - za montaż, dźwięk, drugoplanową rolę męską, reżyserię i dla najlepszego filmu. Łącząc społeczny realizm ze studium emocjonalnym film Michaela Cimino stał się jednym z najważniejszych i najdonośniejszych głosów antywojennych lat 70. Od tamtej pory skutecznie udowadnia, że żadna próba czasu mu niestraszna. Wciąż pozostaje aktualny i wstrząsa kolejnymi pokoleniami widzów.

Zgodnie z podawanymi przez dystrybutora informacjami niemal 50 lat po swojej premierze "Łowca jeleni" nie tylko wciąż wywołuje emocje i prowokuje spory, ale też odbił swoje piętno na sposobie, w jaki kino mierzy się z pamięcią wojny i psychologicznymi konsekwencjami bohaterstwa. Dlaczego? O tym już za chwilę będziecie mogli sobie przypomnieć (lub przekonać się, jeśli jeszcze tego filmu wojennego nie widzieliście) za sprawą polskiej repremiery kinowej produkcji.

Dzięki Resetowi "Łowcę jeleni" zobaczymy teraz tak jak powinno się tę produkcję oglądać - na wielkich ekranach w najlepszej możliwej jakości. Film wojenny Michaela Cimino powróci do polskich kin już w najbliższy piątek, 21 listopada. Wcześniej będziecie mogli jednak produkcję obejrzeć w ramach pokazów przedpremierowych.

Rafał Christ
16.11.2025 13:02
Tagi: Co obejrzeć?Filmy wojenne
