Użytkownicy HBO Max, przestańcie milczeć o najlepszym serialu wojennym 2025 roku
Od premiery tego serialu wojennego minęło już sporo czasu. W naszym kraju na HBO Max (a wtedy jeszcze na Max) "Ścieżki na daleką północ" zadebiutowały jeszcze w maju. A jednak jest o nim strasznie cicho. Fanom produkcji bardzo się to nie podoba. W mediach społecznościowych próbują narobić wokół niego szumu. Dlaczego? Bo na to zasłużył.
"Ścieżki na daleką północ" przenoszą nas do 1943 roku, w sam środek trwającej właśnie II wojny światowej. W ukrytym w dżungli japońskim obozie jenieckim podpułkownik z wykształceniem medycznym robi wszystko, aby w skrajnie trudnych warunkach pomóc swoim współtowarzyszom. Problemem jest głód, choroby i przemoc. W tej brutalnej rzeczywistości pomagają mu przetrwać wspomnienia romansu sprzed lat.
To fascynujące studium psychiki głównego bohatera i ponadczasowa historia miłosna w jednym z miejsca porwało krytyków. Wszystkich! W końcu "Ścieżki na daleką północ" mają 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Widzowie też przyjęli serial nader entuzjastycznie, a teraz - miesiące po premierze - głośno zastanawiają się, czemu jest o nim tak cicho.
Najlepszy serial wojenny 2025 roku na HBO Max
"Ścieżki na daleką północ" zadebiutowały w naszym kraju na (HBO) Max 1 maja, niedługo po swojej światowej premierze. O tym serialu wojennym było i jest jednak strasznie cicho. Jego fani ciągle próbują to jednak zmienić. W mediach społecznościowych zachwalają produkcję, jak tylko mogą, domagając się większego szumu wokół niej.
"Ścieżki na daleką północ" to najlepszy miniserial ostatniej dekady, a jednak nikt o nim nie mówi
"Ścieżki na daleką północ" to jeden z najlepszych seriali, jakie w tym roku oglądałem
Zdecydowane zbyt mało osób mówi o "Ścieżkach na daleką północ". Wielka szkoda
- czytamy na X (dawny Twitter).
Z takimi opiniami "Ścieżki na daleką północ" wyrastają na co najmniej najlepszy serial wojenny 2025 roku. Jeśli lubicie tego typu opowieści, a produkcji jeszcze nie oglądaliście, to najwyższy czas, żebyście nadrobili tę zaległość. O ile jest choć w połowie tak dobra, jak wszyscy twierdzą, możecie być pewni, że się od niej nie oderwiecie. Jak już zaczniecie, nie oderwiecie się do samego końca. Ale spokojnie. Nie musicie rezerwować sobie sporo czasu. Wystarczy jeden wieczór, bo to zaledwie pięć emocjonujących odcinków.
Więcej o filmach i serialach wojennych poczytasz na Spider's Web:
- Najlepsze filmy wojenne wszech czasów. Ranking najmocniejszych tytułów
- Ekstremalny film wojenny podbija Prime Video. Trzeba znać
- Arcydzieło kina wojennego wreszcie obejrzysz jak trzeba
- Widzowie wbici w ziemię przez najlepszy film wojenny Netfliksa
- Wojenny serial CANAL+ powstał w oparciu o komiks. To nowość serwisu