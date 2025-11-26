Użytkownicy HBO Max, przestańcie milczeć o najlepszym serialu wojennym 2025 roku

Ładowanie...

"Ścieżki na daleką północ" przenoszą nas do 1943 roku, w sam środek trwającej właśnie II wojny światowej. W ukrytym w dżungli japońskim obozie jenieckim podpułkownik z wykształceniem medycznym robi wszystko, aby w skrajnie trudnych warunkach pomóc swoim współtowarzyszom. Problemem jest głód, choroby i przemoc. W tej brutalnej rzeczywistości pomagają mu przetrwać wspomnienia romansu sprzed lat.



To fascynujące studium psychiki głównego bohatera i ponadczasowa historia miłosna w jednym z miejsca porwało krytyków. Wszystkich! W końcu "Ścieżki na daleką północ" mają 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Widzowie też przyjęli serial nader entuzjastycznie, a teraz - miesiące po premierze - głośno zastanawiają się, czemu jest o nim tak cicho.

Najlepszy serial wojenny 2025 roku na HBO Max

"Ścieżki na daleką północ" zadebiutowały w naszym kraju na (HBO) Max 1 maja, niedługo po swojej światowej premierze. O tym serialu wojennym było i jest jednak strasznie cicho. Jego fani ciągle próbują to jednak zmienić. W mediach społecznościowych zachwalają produkcję, jak tylko mogą, domagając się większego szumu wokół niej.

"Ścieżki na daleką północ" to najlepszy miniserial ostatniej dekady, a jednak nikt o nim nie mówi



"Ścieżki na daleką północ" to jeden z najlepszych seriali, jakie w tym roku oglądałem



Zdecydowane zbyt mało osób mówi o "Ścieżkach na daleką północ". Wielka szkoda



- czytamy na X (dawny Twitter).

Z takimi opiniami "Ścieżki na daleką północ" wyrastają na co najmniej najlepszy serial wojenny 2025 roku. Jeśli lubicie tego typu opowieści, a produkcji jeszcze nie oglądaliście, to najwyższy czas, żebyście nadrobili tę zaległość. O ile jest choć w połowie tak dobra, jak wszyscy twierdzą, możecie być pewni, że się od niej nie oderwiecie. Jak już zaczniecie, nie oderwiecie się do samego końca. Ale spokojnie. Nie musicie rezerwować sobie sporo czasu. Wystarczy jeden wieczór, bo to zaledwie pięć emocjonujących odcinków.



Rafał Christ 26.11.2025 18:02

