REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Użytkownicy HBO Max, przestańcie milczeć o najlepszym serialu wojennym 2025 roku

Od premiery tego serialu wojennego minęło już sporo czasu. W naszym kraju na HBO Max (a wtedy jeszcze na Max) "Ścieżki na daleką północ" zadebiutowały jeszcze w maju. A jednak jest o nim strasznie cicho. Fanom produkcji bardzo się to nie podoba. W mediach społecznościowych próbują narobić wokół niego szumu. Dlaczego? Bo na to zasłużył.

Rafał Christ
ścieżki na daleką północ hbo max serial wojenny co obejrzeć
REKLAMA

"Ścieżki na daleką północ" przenoszą nas do 1943 roku, w sam środek trwającej właśnie II wojny światowej. W ukrytym w dżungli japońskim obozie jenieckim podpułkownik z wykształceniem medycznym robi wszystko, aby w skrajnie trudnych warunkach pomóc swoim współtowarzyszom. Problemem jest głód, choroby i przemoc. W tej brutalnej rzeczywistości pomagają mu przetrwać wspomnienia romansu sprzed lat.

To fascynujące studium psychiki głównego bohatera i ponadczasowa historia miłosna w jednym z miejsca porwało krytyków. Wszystkich! W końcu "Ścieżki na daleką północ" mają 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Widzowie też przyjęli serial nader entuzjastycznie, a teraz - miesiące po premierze - głośno zastanawiają się, czemu jest o nim tak cicho.

SERIAL OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
ŚCIEŻKI NA DALEKĄ PÓŁNOC
HBO Max
REKLAMA

Najlepszy serial wojenny 2025 roku na HBO Max

"Ścieżki na daleką północ" zadebiutowały w naszym kraju na (HBO) Max 1 maja, niedługo po swojej światowej premierze. O tym serialu wojennym było i jest jednak strasznie cicho. Jego fani ciągle próbują to jednak zmienić. W mediach społecznościowych zachwalają produkcję, jak tylko mogą, domagając się większego szumu wokół niej.

"Ścieżki na daleką północ" to najlepszy miniserial ostatniej dekady, a jednak nikt o nim nie mówi

"Ścieżki na daleką północ" to jeden z najlepszych seriali, jakie w tym roku oglądałem

Zdecydowane zbyt mało osób mówi o "Ścieżkach na daleką północ". Wielka szkoda

- czytamy na X (dawny Twitter).

Z takimi opiniami "Ścieżki na daleką północ" wyrastają na co najmniej najlepszy serial wojenny 2025 roku. Jeśli lubicie tego typu opowieści, a produkcji jeszcze nie oglądaliście, to najwyższy czas, żebyście nadrobili tę zaległość. O ile jest choć w połowie tak dobra, jak wszyscy twierdzą, możecie być pewni, że się od niej nie oderwiecie. Jak już zaczniecie, nie oderwiecie się do samego końca. Ale spokojnie. Nie musicie rezerwować sobie sporo czasu. Wystarczy jeden wieczór, bo to zaledwie pięć emocjonujących odcinków.

Więcej o filmach i serialach wojennych poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA


REKLAMA
Rafał Christ
26.11.2025 18:02
Tagi: Co obejrzeć?Filmy wojenneHBO Max
Najnowsze
18:02
Użytkownicy HBO Max, przestańcie milczeć o najlepszym serialu wojennym 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-26T18:02:00+01:00
15:39
To najbardziej druzgocący film roku. Netflix popełnił zbrodnię, że nie wpuścił go do kin
Aktualizacja: 2025-11-26T15:39:00+01:00
15:12
Gdzie obejrzeć wszystkie Listy do M.? Święta tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-11-26T15:12:47+01:00
15:08
Korzystamy z VPN-ów do VOD, ale nie jesteśmy tacy sami
Aktualizacja: 2025-11-26T15:08:45+01:00
14:40
Stranger Things wcześniej niż zwykle. Kiedy premiera 5. sezonu?
Aktualizacja: 2025-11-26T14:40:52+01:00
14:10
Dom dobry i duet nie do ruszenia. Jakubik jest filarem kina Smarzowskiego
Aktualizacja: 2025-11-26T14:10:00+01:00
12:59
Mata uderza w prezydenta Nawrockiego. Wyciągają mu za to szkolną przeszłość
Aktualizacja: 2025-11-26T12:59:32+01:00
11:27
Apple TV wycofuje serial tydzień przed premierą. Śpij dobrze, książę
Aktualizacja: 2025-11-26T11:27:12+01:00
9:32
Burger Drwala 2025 dostępny we wszystkich smakach. Żurawina to jeszcze nic
Aktualizacja: 2025-11-26T09:32:38+01:00
9:15
Na noże 3 zachwyciło publiczność. Najmroczniejsza część serii
Aktualizacja: 2025-11-26T09:15:42+01:00
8:58
Culkin chce Kevina samego w domu 3. Ma zaskakujący pomysł
Aktualizacja: 2025-11-26T08:58:59+01:00
7:56
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie tego serialu. Absolutny top
Aktualizacja: 2025-11-26T07:56:20+01:00
7:20
Pluribus jak ChatGPT napędzany mlekiem. O co chodzi Jedynej?
Aktualizacja: 2025-11-26T07:20:40+01:00
20:14
Co warto wiedzieć i obejrzeć przed finałem Stranger Things? Twórcy tłumaczą
Aktualizacja: 2025-11-25T20:14:00+01:00
19:20
Eva Green dołącza do obsady Wednesday. Zagra kluczową postać
Aktualizacja: 2025-11-25T19:20:28+01:00
18:42
Założę się, że przegapiliście ten thriller na Prime Video. To duży błąd
Aktualizacja: 2025-11-25T18:42:55+01:00
18:00
Obejrzałem Zwierzogród 2. Jedynka lepsza, ale oczy i tak mi się spociły
Aktualizacja: 2025-11-25T18:00:00+01:00
15:55
A więc tak wygląda nowe Yellowstone. Nie wierzyłem, że to się uda
Aktualizacja: 2025-11-25T15:55:29+01:00
14:28
Kiedy Wrapped wpadnie na Spotify? Za późno na gwałtowne ruchy
Aktualizacja: 2025-11-25T14:28:54+01:00
14:21
Czy lekarka z Heweliusza istniała naprawdę? Wątek budzi wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-25T14:21:24+01:00
12:33
5. odcinek "Jedynej" będzie wcześniej. Żeby nie było, że nikt nie ostrzegał
Aktualizacja: 2025-11-25T12:33:57+01:00
10:32
Najgorszy serial roku dostał 2. sezon. Kto na to pozwolił?
Aktualizacja: 2025-11-25T10:32:54+01:00
9:36
Wybrano najlepsze komedie w historii. Mocarny ranking
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:53+01:00
9:10
Scarlett Johansson gwiazdą nowej odsłony legendarnego horroru. Tym razem musi się udać
Aktualizacja: 2025-11-25T09:10:00+01:00
8:54
James Cameron atakuje Netfliksa. „To wabik na frajerów, katastrofa”
Aktualizacja: 2025-11-25T08:54:11+01:00
20:34
Muszę ostrzec was przed najpopularniejszym horrorem Netfliksa. Jest tragiczny
Aktualizacja: 2025-11-24T20:34:00+01:00
20:01
The Office PL przemycił świetną akcję. Takie mogłabym oglądać w TV
Aktualizacja: 2025-11-24T20:01:00+01:00
19:36
SkyShowtime pokazał listę nowości, w tym na 2026 rok. Będzie grubo
Aktualizacja: 2025-11-24T19:36:00+01:00
19:11
Wstrząsający 5. odcinek Witajcie w Derry. Masa zaskoczeń i ponury finał
Aktualizacja: 2025-11-24T19:11:02+01:00
17:51
Szef HBO Max przyznaje, że zmiana nazwy była błędem. I obwinia za niego Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-24T17:51:00+01:00
17:49
SkyShowtime kusi wielką promocją. Tyle zapłacisz za pół roku streamingu
Aktualizacja: 2025-11-24T17:49:51+01:00
16:19
Trzeba wyjaśnić zakończenie filmu Po polowaniu. Kto kłamał?
Aktualizacja: 2025-11-24T16:19:00+01:00
15:42
Dom dobry idzie po złoto. Zdeklasował konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-24T15:42:00+01:00
15:30
David Harbour mówi, że on też wolał 1. sezon Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-24T15:30:21+01:00
14:35
Jedyna z niespodziewanym cameo. „Dziękuję za Twój głos”
Aktualizacja: 2025-11-24T14:35:50+01:00
12:05
Sny o pociągach mnie rozjechały. Netflix dowiózł coś przepięknego
Aktualizacja: 2025-11-24T12:05:41+01:00
11:34
Zaatakował Arianę Grande i deportują go z kraju. Jego wybryki są znane
Aktualizacja: 2025-11-24T11:34:59+01:00
11:10
Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Camper w grudniu w kinach
Aktualizacja: 2025-11-24T11:10:48+01:00
9:35
Wicked 2 jest 7/10, ale dużo zarabia. Są wyniki box office
Aktualizacja: 2025-11-24T09:35:34+01:00
8:34
Gwiazdy żegnają Udo Kiera. Legendarny niemiecki aktor miał 81 lat
Aktualizacja: 2025-11-24T08:34:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA