James Gunn kasuje superbohaterów jak popadnie. Tylko jeden serial DC jest bezpieczny

W kinowym uniwersum DC doszło do trzęsienia ziemi. Szukając nowego sposobu na rozwijanie swoich największych franczyz szef Warner Bros. Discovery - David Zaslav - oddał władze nad superbohaterami Jamesowi Gunnowi i Peterowi Safranowi. A ci w tańcu się nie pieszczą. Pokasowali już i pozmieniali, co tylko się dało. Ba, nawet Henry'emu Cavillowi kazali ostatecznie odwiesić pelerynę Supermana.



Chociaż nikt z dotychczasowych aktorów znanych z kinowego uniwersum DC nie może czuć się bezpieczny, wiadomo, że jednak kilkoro superbohaterów się ostanie. I nie chodzi nawet o zapowiedziane już wcześniej projekty ("The Flash", "Aquaman 2", "Blue Beetle"), które mają pojawić się zanim jeszcze pierwsza faza DCU - "Gods and Monsters" - ruszy z kopyta za sprawą "Superman: Legacy" w 2025 roku.



Czytaj także: