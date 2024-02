Wszystkie regionalne rozgłośnie Polskiego Radia są w stanie likwidacji. Sienkiewicz dopiął swego, choć nie do końca

Od końca ubiegłego roku sądy rejonowe umieszczają w KRS zapisy o likwidacji kolejnych rozgłośni - teraz Sąd Rejonowy Lublin-Wschód wpisał tam spółkę Radio Lublin. Decyzja zapadła po rozpoznaniu zaskarżenia na poprzednie postanowienie, w którym wniosek oddalono. Wówczas referendarz sądowy odwołał się do styczniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego - uznał on, że zapisy o możliwości likwidacji telewizji publicznej czy radia są sprzeczne z naszą Konstytucją. W środę 14 lutego doszło jednak do rozstrzygnięcia: sędzia Mateusz Półtorak przypomniał, że 29 grudnia miało miejsce nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Radio Lublin, gdzie uchwalono rozwiązanie tej spółki, otwarcie likwidacji i ustanowienie likwidatora.



Warto pamiętać, że lokalne rozgłośnie są likwidowane, ale póki co sąd rejestrowy nie zgodził się na likwidację TVP i Polskiego Radia (jakkolwiek sam zatwierdził zezwalające na to statuty). Finał będzie w drugiej instancji.



