Nowi prowadzący "Pytania na śniadanie". Dzieli ich 40 lat różnicy

Po latach znów wraca do TVP, gdzie będzie współprowadzącą "Pytanie na śniadanie". Teraz, jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Wirtualne Media, ekranowym partnerem Dowbor będzie Filip “Rudanacja” Antonowicz, związany z radiem Eska. Nowy duet pojawi się już w najbliższą sobotę, 27 stycznia. Ekranowa para jest co prawda z dwóch różnych światów i dzieli ich prawie 40 lat różnicy. Mimo różnicy wieku, duet dobrze się ze sobą dogaduje. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nic sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracuję - mówiła w rozmowie z portalem Kinga Dobrzyńska, szefowa programu "Pytanie na śniadanie".