Czy w najnowszym serialu „X-Men ‘97” usłyszymy te same polskie głosy, co w oryginalnej serii?

Czy tego chcemy, czy nie, pewne elementy popkultury są już na stałe wyryte w naszym umyśle. Wystarczy jeden, nawet drobny, bodziec, aby w mgnieniu oka powróciły do nas wspomnienia z młodzieńczych lat. Uruchamia się sentyment, który sprawia, że od razu chcemy znów zaznać tego, co sprawiało nam dawniej tyle radości. Marvel doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nie bez powodu sięgnął po tak kultową serię. Było to działanie odważne, ponieważ wiązało się z dużym ryzykiem. Jeden niewłaściwy ruch i studio znów wystawiłoby się na falę ogromnej krytyki. Dlatego też twórcy serialu „X-Men ‘97” z pewnością wiedzieli, że trzeba rozegrać to ostrożnie. Przemówić bezpośrednio do nostalgicznej strony odbiorców. Wiąże się to nie tylko z zachowaniem estetyki produkcji, ale też z odtworzeniem dubbingu, który powinien, przynajmniej w teorii, jak najbardziej przypominać ten sprzed lat.