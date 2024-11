Co się stało z Kevinem Costnerem? Przypominamy, dlaczego odszedł z "Yellowstone"

"Yellowstone" to neowestern, skupiający się na losach rodu Duttonów i należącego do nich rancza. Do tej pory grany przez Kevina Costnera John Dutton pełnił rolę centralnej postaci serialu. Wydawało się, że tak pozostanie jeszcze przynajmniej przez jakiś czas. Tak wskazywało zakończenie 1. części 5. sezonu produkcji, ale 2. rozpoczęła się od zaskakującego zwrotu akcji, który to wykluczył. Dlaczego twórcy z Taylorem Sheridanem na czele zdecydowali się na taki krok?