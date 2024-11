Kobieta, która zabiła Johna Duttona była jego prapraciocią? Ale zagmatwane to uniwersum "Yellowstone"

Drzewo genealogiczne Duttonów do najprostszych nie należy. Ciągnie się i rozchodzi na wszystkie strony. Można się pogubić, szukając powiązań między bohaterami "Yellowstone" a jego prequeli. Mówimy tu w końcu o prężnie rozwijającym się i doskonale przemyślanym uniwersum. Ciągle dołączają do niego nowe postacie, w jakiś sposób spokrewnione lub dołączające do rodziny właścicieli słynnego rancza. Jego historia rozpoczęła się przecież w 1883 roku, kiedy to James Dutton wyruszył wraz z najbliższymi w podróż przez Wielkie Równiny i osiedlić się w Montanie.



O początkach historii rancza opowiada "1883" - prequel "Yellowstone" z 2021 roku. To w nim oglądamy, jak James za wszelką cenę próbuje obronić swoją żonę i córkę przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami - ze strony tak ludzi, jak i natury. W pierwszych odcinkach serialu poznajemy również Claire Dutton, siostrę głównego bohatera. Od pragmatycznego brata odróżnia ją silne przywiązanie do zasad moralnych i religijnych. Jej konserwatywne podejście i zdolność do osądzania innych, stają się kluczowymi cechami tej naznaczonej tragedią postaci.