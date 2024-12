Kto zdobędzie ranczo Yellowstone? Finał najnowszego odcinka nie pozostawia wątpliwości

Wszystko wskazuje na to, że ranczo Yellowstone ostatecznie przejmie… wódz rdzennych mieszkańców, czyli Thomas Rainwater. Dlaczego? Są przynajmniej trzy powody, żeby tak twierdzić. Po pierwsze, Rainwater pojawił się na początku tego odcinka, deklarując wojnę funduszowi i załamując ręce, że do tej pory rdzenny lud był bierny, zamiast walczyć.



Po drugie, byłaby to piękna klamra zamykająca cały sezon, bo oddanie ziemi dawnemu wrogowi, byłoby słodko-gorzkie. Zwłaszcza że byłoby to również bardzo symboliczne z perspektywy historii tych ziem, bo przecież wróciłyby one do prawowitych właścicieli.



Po trzecie, Kayce ma bardzo dobry kontakt z Rainwaterem, mieszkał przez lata na terenie rezerwatu, jego żona jest przecież pochodzi z indiańskiego plemienia.



Wszystko prowadzi do wniosku, że „Yellowstone” szykuje nam naprawdę mocne, choć smutne zakończenie. Już od jakiegoś czasu było jasne, że rancza nie da się zatrzymać. Teoria, że może ono wrócić do rdzennych mieszkańców jest o tyle sensowna, że mają oni znacznie więcej narzędzi, aby chronić te ziemie.



