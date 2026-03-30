Thriller kryminalny z Hemsworthem trafi do Prime Video. Kiedy? Szybko

Amazon zapowiedział, kiedy świetnie oceniany thriller "Crime 101" trafi do serwisu Prime Video. Produkcja w gwiazdorskiej obsadzie z Chrisem Hemsworthem na czele będzie dostępna dla subskrybentów już lada moment - kiedy będzie można odpalić odbiorniki?

Anna Bortniak
Thriller kryminalny "Crime 101" w reżyserii Barta Laytona przeszedł raczej bez echa. Taki stan rzeczy może dziwić - przy produkcji widnieją bowiem bardzo przyzwoite oceny widzów i krytyków, które zachęcają do tego, by wspomniany tytuł obejrzeć. Jeszcze do niedawna można było zapoznać się nim na wielkich ekranach - film Laytona trafił do repertuaru kin w połowie lutego, co oznacza, że od jego premiery minęło zaledwie półtorej miesiąca.

Ci widzowie, którzy nie mieli okazji go w tym czasie obejrzeć, niebawem będą mogli nadrobić zaległości. Amazon zapowiedział już, że "Crime 101" zaraz trafi do oferty serwisu Prime Video, gdzie będzie można obejrzeć go w ramach abonamentu. To chyba będzie jedna z najgorętszych premier w okolicach Wielkanocy.

Crime 101 trafi do Prime Video. Kiedy premiera online?

Do tej pory film "Crime 101" był dostępny wyłącznie w kinach. W międzyczasie nie pojawił się w żadnym serwisie ani w opcji wypożyczenia, ani kupna. Niebawem ma się to zmienić - thriller kryminalny Laytona trafi do serwisu Prime Video 1 kwietnia, czyli po niecałych dwóch miesiącach od kinowej premiery. Subskrybenci serwisu od Amazona będą mogli obejrzeć produkcję bez dodatkowych opłat. Ale kto właściwie powinien ją obejrzeć?

Przede wszystkim fani "Gorączki", kryminalnego eposu Michaela Manna. To właśnie do tego filmu recenzenci porównywali "Crime 101" najczęściej. Ujęły ich szczególnie takie elementy jak stylowa realizacja czy wciągająca dynamika między złodziejem, w którego wciela się Hemsworth i oddanym detektywem portretowanym przez Marka Ruffalo. To nie jedyni członkowie gwiazdorskiej obsady - na ekranach pojawiły się również takie gwiazdy jak Halle Berry czy Barry Keoghan.

Akcja thrillera rozgrywa się w Los Angeles. Produkcja koncentruje się na Mike'u Davisie, nieuchwytnym i zdyscyplinowanym złodzieju klejnotów, który dokonuje precyzyjnych, bezkrwawych napadów i ucieka drogą krajową nr 101. Podczas planowania swojego ostatecznego skoku, za który może zgarnąć wiele milionów dolarów, mężczyzna spotyka agentkę ubezpieczeniową Sharon, która nieoczekiwanie staje się jego wspólniczką. Tymczasem bystry detektyw z LAPD zaczyna łączyć kropki związane z serią niewyjaśnionych napadów.

Anna Bortniak
30.03.2026 18:47
Tagi: Chris Hemsworthfilmy kryminalneKryminałyPrime VideoThrillery
