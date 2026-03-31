Oto nowości Prime Video na kwiecień 2026. Wyglądają znakomicie

Subskrybenci Prime Video na pewno nie będą się w kwietniu nudzić. Serwis ogłosił już, co będzie można obejrzeć i, szczerze powiedziawszy, harmonogram premier wygląda naprawdę znakomicie. Poniżej zapoznacie się z listą TOP 5, a na końcu artykułu znajduje się pełna lista nowości.

Prime Video: nowości na kwiecień 2026. Co obejrzeć?

The Boys, 5. sezon

Tytuł serialu: The Boys

The Boys Lata emisji: 2019 - 2026

2019 - 2026 Liczba sezonów: 5

5 Twórcy: Eric Kripke, Evan Goldberg

Eric Kripke, Evan Goldberg Obsada: Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Karl Urban

Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Karl Urban Ocena IMDb: 8.6/10

Można już zacząć płakać. Czas na finałowy sezon serialu "The Boys", jednego z najlepszych seriali od Prime Video. W ostatnim rozdziale produkcji Ojczyznosław podporządkowuje sobie świat przez pryzmat swoich kaprysów, a Hughie, Cycuś Glancuś i Francuzik są uwięzieni w "Obozie Wolności". Tymczasem, kiedy Annie próbuje stawiać opór sile Superbohaterów, Kimiko jakby wyparowała. W pewnym momencie Billy pojawia się ponownie, uruchamiają ciąg zdarzeń, które na zawsze zmienią cały świat.

Crime 101

Tytuł filmu: Crime 101

Crime 101 Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 2h 15m

2h 15m Reżyseria: Bart Layton

Bart Layton Obsada: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Corey Hawkins, Halle Berr

Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Corey Hawkins, Halle Berr Ocena IMDb: 7/10

Thriller kryminalny "Crime 101" prosto z kinowych ekranów trafi do serwisu Prime Video. Akcja produkcji rozgrywa się w Los Angeles, a jej głównym bohaterem jest Mike Davis - nieuchwytny i zdyscyplinowany złodziej klejnotów, który dokonuje precyzyjnych, bezkrwawych napadów i ucieka drogą krajową nr 101. Podczas planowania swojego ostatecznego skoku, za który może zgarnąć wiele milionów dolarów, mężczyzna spotyka agentkę ubezpieczeniową Sharon, która nieoczekiwanie staje się jego wspólniczką. Tymczasem bystry detektyw z LAPD zaczyna łączyć kropki związane z serią niewyjaśnionych napadów.

Wielka Warszawska

Tytuł filmu: Wielka Warszawska

Wielka Warszawska Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 50m

1h 50m Reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk

Bartłomiej Ignaciuk Obsada: Tomasz Ziętek, Marcin Bosak, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki

Tomasz Ziętek, Marcin Bosak, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki Ocena IMDb: 6.4/10

"Wielka Warszawska" to polska produkcja, która rozgrywa się podczas przemian ustrojowych i skupia się na młodym dżokeju, Krzyśku. Jego marzeniem jest udział w tytułowej największej gonitwie w Polsce - Wielkiej Warszawskiej. Kiedy młody jeździec wkracza w środowisko wyścigów konnych, odkrywa, że jest on pełen układów i korupcji. Niebawem Krzysiek stanie przed wyborem - czy zdecyduje się iść za pasją, czy może ulegnie pokusie szybkiej kariery.

Smashing Machine

Tytuł filmu: Smashing Machine (The Smashing Machine)

Smashing Machine (The Smashing Machine) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 2h 3m

2h 3m Reżyseria: Benny Safdie

Benny Safdie Obsada: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten

Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten Ocena IMDb: 6.3/10

Do Prime Video wpadnie również jedna z głośniejszych produkcji minionego roku, czyli "Smashing Machine". Skupia się ona na Marku Kerrze, sensacją mieszanych sztuk walki. Fizycznie jest silny, lecz w środku - walczy ze swoimi słabościami i demonami. Kiedy pewnego razu po przedawkowaniu środków przeciwbólowych trafia do szpitala, dochodzi do niego, że jego kariera może lec w gruzach. Mark postanawia wziąć się w garść i rozpoczyna mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii.

Dom duchów, 1. sezon

Tytuł serialu: Dom duchów (The House of the Spirits)

Dom duchów (The House of the Spirits) Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Francisca Alegria, Andrés Wood

Francisca Alegria, Andrés Wood Obsada: Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Maribel Verdú

Do Prime Video wpadnie również adaptacja bestsellerowej powieści Isabel Allende, która sprzedała się w ponad 70 milionach egzemplarzy na całym świecie. "The House of Spirits" ("Dom duchów") to przepełniona pasją i przemocą historia burzliwych losów trzech pokoleń rodziny Trueba i niemal stu lat gwałtownych przemian społecznych. W roli głównej Nicole Wallace.

Prime Video - nowości na kwiecień 2026. Pełna lista

Crime 101 - premiera 1.04

Diabolic - premiera 1.04

The Smashing Machine - premiera 4.04

The Boys, 5. sezon - premiera 8.04

Wielka Warszawska - premiera 10.04

Balls Up - premiera 15.04

Dalej jazda 2 - premiera 24.04

Dom duchów, 1. sezon - premiera 29.04

Anna Bortniak 31.03.2026 20:07

