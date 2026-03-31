Oto nowości Prime Video na kwiecień 2026. Wyglądają znakomicie

Prime Video pokazał nowości na kwiecień 2026. Co w tym miesiącu wpadnie do serwisu? Oto lista nowości.

Anna Bortniak
Subskrybenci Prime Video na pewno nie będą się w kwietniu nudzić. Serwis ogłosił już, co będzie można obejrzeć i, szczerze powiedziawszy, harmonogram premier wygląda naprawdę znakomicie. Poniżej zapoznacie się z listą TOP 5, a na końcu artykułu znajduje się pełna lista nowości.

Prime Video: nowości na kwiecień 2026. Co obejrzeć?

The Boys, 5. sezon

  • Tytuł serialu: The Boys
  • Lata emisji: 2019 - 2026
  • Liczba sezonów: 5
  • Twórcy: Eric Kripke, Evan Goldberg
  • Obsada: Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Karl Urban
  • Ocena IMDb: 8.6/10

Można już zacząć płakać. Czas na finałowy sezon serialu "The Boys", jednego z najlepszych seriali od Prime Video. W ostatnim rozdziale produkcji Ojczyznosław podporządkowuje sobie świat przez pryzmat swoich kaprysów, a Hughie, Cycuś Glancuś i Francuzik są uwięzieni w "Obozie Wolności". Tymczasem, kiedy Annie próbuje stawiać opór sile Superbohaterów, Kimiko jakby wyparowała. W pewnym momencie Billy pojawia się ponownie, uruchamiają ciąg zdarzeń, które na zawsze zmienią cały świat.

Crime 101

  • Tytuł filmu: Crime 101
  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 2h 15m
  • Reżyseria: Bart Layton
  • Obsada: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Corey Hawkins, Halle Berr
  • Ocena IMDb: 7/10

Thriller kryminalny "Crime 101" prosto z kinowych ekranów trafi do serwisu Prime Video. Akcja produkcji rozgrywa się w Los Angeles, a jej głównym bohaterem jest Mike Davis - nieuchwytny i zdyscyplinowany złodziej klejnotów, który dokonuje precyzyjnych, bezkrwawych napadów i ucieka drogą krajową nr 101. Podczas planowania swojego ostatecznego skoku, za który może zgarnąć wiele milionów dolarów, mężczyzna spotyka agentkę ubezpieczeniową Sharon, która nieoczekiwanie staje się jego wspólniczką. Tymczasem bystry detektyw z LAPD zaczyna łączyć kropki związane z serią niewyjaśnionych napadów.

Wielka Warszawska

  • Tytuł filmu: Wielka Warszawska
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 50m
  • Reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk
  • Obsada: Tomasz Ziętek, Marcin Bosak, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki
  • Ocena IMDb: 6.4/10

"Wielka Warszawska" to polska produkcja, która rozgrywa się podczas przemian ustrojowych i skupia się na młodym dżokeju, Krzyśku. Jego marzeniem jest udział w tytułowej największej gonitwie w Polsce - Wielkiej Warszawskiej. Kiedy młody jeździec wkracza w środowisko wyścigów konnych, odkrywa, że jest on pełen układów i korupcji. Niebawem Krzysiek stanie przed wyborem - czy zdecyduje się iść za pasją, czy może ulegnie pokusie szybkiej kariery.

Smashing Machine

  • Tytuł filmu: Smashing Machine (The Smashing Machine)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 2h 3m
  • Reżyseria: Benny Safdie
  • Obsada: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten
  • Ocena IMDb: 6.3/10

Do Prime Video wpadnie również jedna z głośniejszych produkcji minionego roku, czyli "Smashing Machine". Skupia się ona na Marku Kerrze, sensacją mieszanych sztuk walki. Fizycznie jest silny, lecz w środku - walczy ze swoimi słabościami i demonami. Kiedy pewnego razu po przedawkowaniu środków przeciwbólowych trafia do szpitala, dochodzi do niego, że jego kariera może lec w gruzach. Mark postanawia wziąć się w garść i rozpoczyna mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii.

Dom duchów, 1. sezon

  • Tytuł serialu: Dom duchów (The House of the Spirits)
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Francisca Alegria, Andrés Wood
  • Obsada: Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Maribel Verdú

Do Prime Video wpadnie również adaptacja bestsellerowej powieści Isabel Allende, która sprzedała się w ponad 70 milionach egzemplarzy na całym świecie. "The House of Spirits" ("Dom duchów") to przepełniona pasją i przemocą historia burzliwych losów trzech pokoleń rodziny Trueba i niemal stu lat gwałtownych przemian społecznych. W roli głównej Nicole Wallace.

Prime Video - nowości na kwiecień 2026. Pełna lista

  • Crime 101 - premiera 1.04
  • Diabolic - premiera 1.04
  • The Smashing Machine - premiera 4.04
  • The Boys, 5. sezon - premiera 8.04
  • Wielka Warszawska - premiera 10.04
  • Balls Up - premiera 15.04
  • Dalej jazda 2 - premiera 24.04
  • Dom duchów, 1. sezon - premiera 29.04
Anna Bortniak
31.03.2026 20:07
