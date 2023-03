Nowa komedia Netfliksa okazała się lepsza, niż pierwsza część. Jakie filmy z Sandlerem warto obejrzeć?

"Zabójcze wesele" nie marnuje czasu na zbędną ekspozycję; ba, nie marnuje też całego pierwszego aktu na wprowadzanie do ogólnej narracji i ustalanie dynamiki między postaciami. Z marszu zostajemy wrzuceni w tę nową intrygę, która okazuje się na tyle przyjemna, że aż pozwalająca przymknąć oko na pewną przewidywalność. Tym razem nie mamy do czynienia z morderstwem, a z porwaniem - i to wokół niego toczy się cała akcja, momentami zaskakująca sekwencjami rodem z rasowych blockbusterów.



Dodam do tego świetne postacie drugoplanowe, w które wcieliła się absolutnie bezbłędna ekipa: John Kani, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Enrique Arce i Kuhoo Verma. Interakcje między członkami grupy nakreślono bardzo zmyślnie: gwarantują mnóstwo niewymuszonego humoru i budzą sympatię. Co więcej, całość potrafi pochylić się nad rozmaitymi komponentami konwencji i wycisnąć z nich sporo dowcipnych komentarzy. To na tyle przyjemny, samoświadomy (zwłaszcza na poziomie dialogów!) i zajmujący seans, że z pewnością zadowoli potrzeby każdego poszukiwacza lekkiej rozrywki na weekendowy wieczór.