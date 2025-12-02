REKLAMA
Zamach na papieża lada chwila na Netfliksie. Kiedy premiera?

Ostatni wspólny projekt Władysłąwa Pasikowskiego i Bogusława Lindy zmierza na Netfliksa. Kiedy subskrybenci serwisu będą mogli obejrzeć „Zamach na papieża”?

Michał Jarecki
zamach na papieża netflix
Choć Pasikowski i Linda zaliczyli już kilka „powrotów”, żaden nie okazał się satysfakcjonujący. Każdy z projektów jest promowany przede wszystkim właśnie jako „dziecko” tych nazwisk, choć przecież już od dawna nie są one gwarantem sukcesu. Sukcesem nie okazał się też „Zamach na papieża”, który w weekend otwarcia przyciągnął mniej widzów niż oczekiwano, szybko zaliczył spore spadki, a i widzowie raczej nie zareagowali na obraz entuzjastycznie. Jeszcze surowsi okazali się krytycy, którzy średnio wystawiali obrazowi notę na poziomie 4 lub 5 na 10.

Jestem jednak gotów postawić dolary przeciw orzechom, że „Zamach na papieża” wyląduje w TOP 10 najpopularniejszych filmów w serwisie niedługo po premierze. W streamingu polski tytuł i wspomniane nazwiska rzeczywiście często działają jak magnes - nie liczyłbym jednak na cieplejsze przyjęcie subskrybentów czerwonej platformy. 

Netflix: Zamach na papieża - kiedy premiera?

Trwający 1 godz. 56 min obraz reklamowany jest jako „porywający thriller” inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i kulisami jednej z najbardziej tajemniczych operacji służ specjalnych XX wieku - zamachu na Jana Pawła II, Karola Wojtyłę, Papieża Polaka. Linda wciela się tu w Konstantego „Bruna” Brusickiego, byłego snajpera i legendę wywiadu, chorującego emeryta, który zostaje ponownie wciągnięty w grę służb: tajną operację mającą na celu zatuszowanie śladów i eliminację zamachowca (Alego Agcy) w aferze po zamachu na papieża Jana Pawła II. Film bazuje na jednej z teorii, według której Turka „zainspirowało” właśnie ZSRR - działalność polityczna i duszpasterska papieża stanowiła przecież dla komunistycznej propagandy ogromne wyzwanie.

Co ciekawe, sam Linda sugerował, że traktuje ten występ jako rodzaj pożegnania z kinem fabularnym.

Premiera „Zamachu na papieża” w Netfliksie odbędzie się już w środę, 10 grudnia, o godz. 9:00. To bardzo szybki debiut online - jeszcze niedawno produkcję mogliśmy obejrzeć na dużym ekranie.

O filmie mój redakcyjny kolega, Rafał Christ, trafnie napisał: Zamach na papieża? Raczej: Nudne przygotowania do zamachu na papieża - tak powinien brzmieć tytuł najnowszego filmu duetu Władysław Pasikowski i Bogusław Linda. W tym wypadku najwięksi twardziele polskiego kina szybko upadają, potykając się o własne nogi, i nie potrafią wstać.

Zamach na papieża: obsada

  • Bogusław Linda – Konstanty „Bruno” Brusicki
  • Karolina Gruszka – Marysia „Bianka”
  • Ireneusz Czop – pułkownik Ryszard Szymurek
  • Dobromir Dymecki – Władeczek
  • Adam Woronowicz – Bolek Klimas
  • Zbigniew Zamachowski – komendant w Gurówce
  • Wojciech Zieliński – Marcel Lasoń, farmaceuta
  • Matylda Giegżno – Justyna, córka „Bruna”
  • Roma Gąsiorowska – Klimasowa
  • Paulina Gałązka – Jagoda, pielęgniarka
02.12.2025 18:19
