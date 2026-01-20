REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne

Niesieni na fali popularności "Rycerza siedmiu królestw" użytkownicy HBO Max zwrócili się w stronę jeszcze jednego fantasy. Takiego całkowicie innego. Od "Zimowego monarchy" nie mogą się oderwać prawie tak jak od prequela "Gry o tron". Dlaczego?

Rafał Christ
zimowy monarcha fantasy hbo max co obejrzeć gra o tron
REKLAMA

W "Zimowym monarsze" nie ma fantastycznych stworzeń. Nie ma też magii. Na dobrą sprawę dałoby się go określić mianem "Gry o tron" bez smoków. Bo Bernard Cornwell - autor książkowego oryginału - nie tyle serwuje czytelnikom powieść fantasy, co prozę historyczną. Legendę o królu Arturze odziera z rycerskiego romantyzmu, usuwa z niej baśniową magię i osadza w brudnej, brutalnej, postrzymskiej Brytanii.

Fabuła "Zimowego monarchy" skupia się co prawda na Arturze, ale nie mamy w tym wypadku do czynienia z królem mesjaszem. Jest on bękartem, niechcianym synem króla. Po śmierci Uthera Pendragona wraca jednak z wygnania, aby niechętnie przejąć władzę w imieniu prawowitego dziedzica tronu małoletniego Mordreda. Pragnąc zjednoczyć pogrążającą się w chaosie Brytanię, wikła się w brudną politykę, zdrady i konflikty różnej maści. W ten sposób otrzymujemy nawet nie tyle reinterpretację arturiańskich legend, tylko osadzonych w ich świecie "Synów Anarchii".

"ZIMOWEGO MONARCHĘ" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
ZIMOWY MONARCHA
HBO Max
REKLAMA

Zimowy monarcha - fantasy rządzi na HBO Max

Właśnie w tym podejściu - odzieraniu fantasy z elementów fantastycznych - kryje się magia "Zimowego monarchy". Widzowie wciąż chętnie się o tym przekonują. Bo przecież nie mamy do czynienia z serialem nowym. Produkcja MGM+ zadebiutowała jeszcze w 2023 roku. Od tamtej pory w naszym kraju jest dostępna na HBO Max (przez jakiś czas po prostu Max). I właśnie w tym momencie Polacy odkrywają ją na nowo.

Być może jest to efekt niedawnej premiery "Rycerza siedmiu królestw". Prequel "Gry o tron" ledwo zadebiutował na HBO Max, a już zdążył zdominować wyobraźnię użytkowników platformy. Jest aktualnie najpopularniejszych serialem dostępnym w serwisie w naszym kraju. Problem w tym, że na ten moment ma tylko jeden odcinek. Prawdopodobnie więc po jego obejrzeniu subskrybenci usługi załaknęli więcej fantasy. I tak właśnie trafili na "Zimowego monarchę".

"Zimowy monarcha" po trzech latach od swej premiery zajmuje trzecie miejsce na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na HBO Max w naszym kraju. Dla widzów, którym właśnie przypada do gustu, mamy jednak złą wiadomość. W czasie swojej premiery produkcja cieszyła się co prawda entuzjastycznym przyjęciem przez krytyków (74 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) i wzbudzała zainteresowanie widzów. Niestety, choć twórcy otwierają sobie furtkę do kontynuacji, już wiadomo, że jej nie dostaniemy.

Początkowo były plany na wiele sezonów "Zimowego monarchy". W końcu saga Bernarda Cronwella składa się z trzech tomów. MGM+ postanowiło jednak, że serialu kontynuować nie będzie.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA






REKLAMA
Rafał Christ
20.01.2026 14:52
Tagi: Co obejrzeć?FantasyHBO Max
Najnowsze
12:26
Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:26:47+01:00
12:14
Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-20T12:14:48+01:00
10:28
Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-20T10:28:33+01:00
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
19:10
Valentino nie żyje. Legendarny włoski projektant miał 93 lata
Aktualizacja: 2026-01-19T19:10:23+01:00
18:05
Takiego horroru o nawiedzonym domu jeszcze nie widziałeś. Jest już na VOD
Aktualizacja: 2026-01-19T18:05:00+01:00
18:01
Kim jest Lyonel Baratheon z Rycerza Siedmiu Królestw? Pokochacie go
Aktualizacja: 2026-01-19T18:01:00+01:00
17:34
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2026-01-19T17:34:02+01:00
17:01
Ben Affleck przechodził katusze kręcąc kultową scenę. Cud, że wyszło tak dobrze
Aktualizacja: 2026-01-19T17:01:00+01:00
16:31
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-19T16:31:00+01:00
15:59
Polska ekipa w Hamnecie. Kto jeszcze pracuje nad filmem?
Aktualizacja: 2026-01-19T15:59:00+01:00
14:17
George R.R. Martin przekazał nieopublikowane opowiadania. Ja też chcę
Aktualizacja: 2026-01-19T14:17:49+01:00
13:20
Genialny western twórcy Wikingów w końcu w Polsce. Czekaliśmy całe lata
Aktualizacja: 2026-01-19T13:20:24+01:00
11:59
Ilu sezonów doczeka się genialny horror zanim trafi do Polski?
Aktualizacja: 2026-01-19T11:59:04+01:00
11:15
Będą nowe Noce i dnie. Netflix zatrudnił świetną reżyserkę
Aktualizacja: 2026-01-19T11:15:38+01:00
10:48
Kiedy rozgrywa się akcja Rycerza Siedmiu Królestw? Lata przed Grą o tron
Aktualizacja: 2026-01-19T10:48:20+01:00
9:53
Disney idzie po Spider-Mana. Tak dobrze jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-19T09:53:20+01:00
8:35
Nie żyje reżyser Króla Lwa. Miał 76 lat
Aktualizacja: 2026-01-19T08:35:03+01:00
5:01
Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody
Aktualizacja: 2026-01-19T05:01:00+01:00
20:59
Kiedy kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-18T20:59:00+01:00
14:40
Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?
Aktualizacja: 2026-01-18T14:40:00+01:00
13:39
Najlepsze kryminały i thrillery 2025. Mocne książki, które wciągają
Aktualizacja: 2026-01-18T13:39:00+01:00
12:34
Najlepsze filmy sci-fi 2025 roku. TOP 11
Aktualizacja: 2026-01-18T12:34:00+01:00
12:04
Netflix ma sposób na widzów, którzy scrollują podczas oglądania. To straszne
Aktualizacja: 2026-01-18T12:04:32+01:00
11:33
Zapomniałem o tym filmie na 15 lat. Prime Video przywróciło mi dzieciństwo
Aktualizacja: 2026-01-18T11:33:06+01:00
10:48
Reżyser Mamma Mia 3 ujawniony. To się dzieje
Aktualizacja: 2026-01-18T10:48:30+01:00
9:45
Boski thriller nie trafił do polskich kin. Na szczęście właśnie wpadł do Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-18T09:45:00+01:00
8:58
Na HBO Max wpadł przepyszny horror sci-fi. To wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-01-18T08:58:00+01:00
8:01
Mroczne kryminały przejmują Netfliksa. Po tym podwójnym uderzeniu nie pozbieracie się
Aktualizacja: 2026-01-18T08:01:00+01:00
14:12
Rodzina do wynajęcia to nie tylko film. Zaskoczyło mnie, ile w nim prawdy
Aktualizacja: 2026-01-17T14:12:00+01:00
13:52
Nowy Egzorcysta z datą premiery. To najstraszniejszy horror w karierze reżysera
Aktualizacja: 2026-01-17T13:52:40+01:00
12:38
Szukałam filmu, żeby wychillować. Znalazłam go w Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-17T12:38:55+01:00
12:19
Obecność 5 z datą premiery. Prequel zmierza na ekrany
Aktualizacja: 2026-01-17T12:19:05+01:00
11:32
Nadchodzące adaptacje polskich kryminałów. Tych 5 nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-01-17T11:32:00+01:00
10:29
Kinowe sci-fi czy streamingowy dreszczowiec? Użytkownicy Disney+ mówią: tak
Aktualizacja: 2026-01-17T10:29:00+01:00
9:23
Użytkownicy Prime Video zmienili się w bestie głodne jednego aktora
Aktualizacja: 2026-01-17T09:23:00+01:00
9:01
Analizujemy zakończenie Łupu od Netfliksa. Kto zabił, a kto zgarnął kasę?
Aktualizacja: 2026-01-17T09:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA