W nowym kryminale Apple TV+ ścigają złodziei dragów. Nam opowiedzieli o pracy nad serialem

Amir Arison: Tak jak u Marin, u mnie były to przede wszystkim nazwiska osób powiązanych ze "Złodziejem dragów". To gwarancja najwyższej jakości, można im w pełni zaufać, bo na pewno zadbają o każdy szczegół. Do tego za całym projektem stoi Apple TV+, z którym nie miałem do tej pory okazji współpracować, ale wiedziałem, że robią świetne seriale i dbają o każdą zatrudnioną przy nich osobą. To było tak naprawdę pierwszy impuls, aby wziąć w tym udział. Potem dostałem rolę Marka Nadera – gościa, co ciągle mówi "nie", takiego typowego sztywniaka. Też poczułem tu wyzwanie, żeby go, jak to aktorzy zwykle mówią w takich sytuacjach, uczłowieczyć. Pokazać jego intencje i ludzkie uczucia. Peter [Craig] bardzo pomógł mi w wyciąganiu z niego tego, czego nie widać w scenariuszu. Współpracował ze mną na każdym etapie tworzenia postaci, dzięki czemu całkiem nieźle się przy tej roli bawiłem. To młodszy agent DEA, nagle postawiony na czele zespołu. Musi mierzyć się z wielką odpowiedzialnością i oczekiwaniami, a jednocześnie zachowuje cieplejsze oblicze. Balansuje po prostu na granicy kilku wizerunków. Odkrywając jego wnętrze, nawet go polubiłem i myślę, że widzowie też go polubią.



Marin, wspomniałaś pracę z elektrolaryngiem. Mogłabyś powiedzieć coś więcej o tym doświadczeniu?