Przy tej książce "Pięćdziesiąt twarzy Greya" to wybitny romans. Dawno się tak nie wynudziłam

Czytając "The Science of Temptation", pod względem językowym w zasadzie nie widziałam różnicy między powieścią Julii Popiel a "Clone", "Venomem" czy "Rodziną Monet", które de facto mogą czytać osoby niepełnoletnie. Pojawiły się sztuczne sformułowania i opisy ("W pewnej chwili wyczuwam na swoim ciele wibrację telefonu. Zdezorientowana potrząsam głową, dopiero po kilku sekundach zdaję sobie sprawę, że to mój cholerny telefon w mojej cholernej torebce"), a także nielogicznie złożone zdania. Nie jestem w stanie zrozumieć również tego, że w wielu momentach Reed zastrasza Brianę, podczas gdy to on jest wykładowcą i to on powinien obawiać się, że ich romans mógłby wyjść na jaw.