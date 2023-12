W kinach nikogo ten film nie interesował. Na Netfliksie staje się hitem, ale jako serial

Nie, nie. Spokojnie. Nie tworzę alternatywnej rzeczywistości. Najpopularniejszym obecnie serialem na polskim Netfliksie jest inna rodzima nowość. To oczywiście "1670", o którym internauci nie mogą przestać dyskutować. W momencie pisania tego tekstu "Zołza" zajmuje jednak drugie miejsce na liście najpopularniejszych produkcji odcinkowych w naszym kraju. Od czasu swej premiery na platformie gdzieś tam dalej na tej topce zresztą również gościła.



To opowieść o Annie Sobańskiej. Producentka telewizyjna jest pracoholiczką, lubi zarządzać ludźmi i ma problemy z agresją. Pewnego dnia w jej życiu pojawiają się jednak postacie z serialu, za którymi stoi. Początkowo doprowadzają ją do szału, ale tylko po to, aby zobaczyła, że tak naprawdę nie zachowuje się w porządku ani w stosunku do swoich bliskich, ani obcych ludzi.



Więcej o "Zołzie" poczytasz na Spider's Web: