Ten film ledwo wszedł do kin, a już szykuje się na hit Disney+. Użytkownicy rzucą się na niego

Niech to na wszelki wypadek wybrzmi: "Zwierzogrodu 2" nie ma jeszcze na Disney+. Zanim tam trafi minie jeszcze sporo czasu, bo przecież sequel uwielbianej animacji ledwo w minioną środę wszedł na ekrany kin. Zanim na nich zadebiutował, na platformie pojawił się krótki materiał zza kulis produkcji, który już od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie użytkowników. Jeszcze w zeszłym tygodniu krążył gdzieś po dalszych miejscach topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju, a w ostatnich dniach wdrapał się na sam jej szczyt.



Użytkownicy Disney+ wysyłają więc jasny sygnał, jakimi premierami są zainteresowani. Robią tak już od dawna. Dość wspomnieć, że przed wejściem aktorskiego "Lilo i Stitcha" w serwisie również królował materiał zza kulis. W dodatku w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie towarzyszyły mu oryginalne animacje. I do czego to doprowadziło? Nowa wersja znanej opowieści zarobiła ponad miliard dolarów w box offisie i do teraz jest drugim największym kinowym hitem tego roku (przegrywa jedynie z "Ne Zha 2").

Disney+ - co obejrzeć?

"Zwierzogród 2" też ma spore szanse stać się hitem. W końcu to sequel filmu, który w 2016 roku też zarobił ponad miliard dolarów. Wzbudza więc ogromne zainteresowanie. Użytkownicy Disney+ nie tylko chętnie zaglądają przecież za jego kulisy, ale też namiętnie przypominają sobie oryginał (prawdopodobnie) przed wybraniem się do kina.

"Zwierzogród" już teraz całkowicie zdominował topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Materiał zza kulis zajmuje jej pierwsze miejsce, a oryginał okupuje drugą pozycję. Ten szał na treści powiązane z premierą kinową jeszcze chwilę pewnie potrwa, potem zniknie, aby za jakiś czas powrócić w pełnej chwale. Stanie się to, gdy w serwisie sequel już wyląduje.

Na razie jest za wcześnie, aby spekulować, kiedy "Zwierzogród 2" pojawi się na Disney+, gdzie docelowo zmierza. Na pewno jednak narobi wtedy sporo szumu. W końcu użytkownicy chętnie oglądają nowości prosto z kina. Nawet teraz "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" zajmuje czwarte miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie. A przecież trafiła tam jeszcze 5 listopada i do niedawna zajmowała jeszcze najwyższy stopień podium zestawienia.

Nieco mniejszą popularnością cieszy się "Zakręcony piątek 2", który w sierpniu zawitał do kin, a od 12 listopada możemy go oglądać na Disney+. Choć zajmuje dopiero szóste miejsce topki, wciąż pozostaje niezbitym dowodem na to, że nowości z wielkich ekranów mają na platformie spore wzięcie. Tylko więc czekać, aż "Zwierzogród 2" rozsadzi cały serwis.



Rafał Christ 29.11.2025 09:01

