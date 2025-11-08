REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Użytkownicy Disney+ nie mają zarzutów do nowego serialu prawniczego

Nowy serial prawniczy podbija Disney+. Produkcja z Kim Kardashian jest nawet chętniej oglądana niż nowy odcinek genialnego serialu kryminalnego, który od swojej premiery niechętnie schodził z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Za sprawą "Wszystkiego dozwolonego" spadł na dalszą pozycję.

Rafał Christ
wszystko dozwolone serial prawniczy disney co obejrzeć nowe odcinki
REKLAMA

Żeby nie było: seriale kryminalne wciąż mocno się w topce Disney+ trzymają. I nie chodzi tylko o "Genialną Morgan", która zajmuje aktualnie drugie miejsce zestawienia. Użytkownicy platformy chętnie sięgają też po inne produkcje należące do gatunku. Bo przecież spin-off "Rekruta" - jednego z aktualnych hitów na Netfliksie - zajmuje piątą pozycję na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

Dalej podążając tropem lubianych przez użytkowników Disney+ kryminałów, musimy zajść na sam koniec topki. Zamyka ją bowiem "Murdaugh: Śmierć w rodzinie". Serial zmierza ku finałowi - zostały jeszcze tylko dwa odcinki, które pojawią się na platformie w nadchodzące środy. Produkcja może więc wznieść się jeszcze w zestawieniu, ale na ten moment subskrybentów serwisu znacznie bardziej zajmują inne tytuły.

OGLĄDAJ DISNEY+
Disney+
DISNEY+
Disney+
REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

Użytkownicy Disney+ dopiero wychodzą z trybu Halloween, bo "Miasteczko Halloween" wciąż dzielnie trzyma się na liście najpopularniejszych tytułów na platformie w naszym kraju. Animacja Tima Burtona zajmuje ósme miejsce zestawienia. Goni ją natomiast "Last Christmas", co oznacza, że subskrybentów serwisu ogarnia też świąteczny klimat. Dzieje się to bardzo powoli, gdyż ciekawsze od bożonarodzeniowej fantazji o tym jedynym okazują się zdrady i rozwody.

Topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju w tym tygodniu zdominowało "Wszystko dozwolone". Nowy serial Ryana Murphy'ego - twórcy "American Horror Story", czy niegdyś popularnego na platformie "Doktora Odyssey" - przenosi widzów do w pełni damskiej kancelarii. Na przestrzeni kolejnych odcinków śledzimy losy prawniczek specjalistek od rozwodów, w które wcielają się same gwiazdy - od Glenn Close przez Sarah Paulson po Kim Kardashian.

Bez wątpienia to właśnie tak brawurowa obsada przyciągnęła uwagę użytkowników Disney+. Utrzymywać ją musi jednak fabułą, która według krytyków wcale taka wciągająca nie jest. Właściwie to recenzenci nie znajdują w ogóle powodów, żeby nowy serial prawniczy chwalić. Ma on 0 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Czyżby więc subskrybenci platformy Myszki Miki nie mieli do produkcji żadnych zarzutów? Potwierdzenie bądź zaprzeczenie tej tezy dostaniemy w nadchodzących tygodniach.

REKLAMA

"Wszystko dozwolone" dopiero się zaczęło. Na Disney+ w tym tygodniu zadebiutowały trzy pierwsze odcinki. Kolejne będą się pojawiać w nadchodzące wtorki, co oznacza, że serial potrwa do najbliższych świąt. Zobaczymy więc, czy w międzyczasie zainteresowanie nim nie spadnie.

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
08.11.2025 09:22
Tagi: Co obejrzeć?DisneyKim Kardashian
Najnowsze
8:01
Użytkownicy Prime Video mają słabość do twórcy najgłupszych filmów
Aktualizacja: 2025-11-08T08:01:00+01:00
6:15
Predator: gdzie obejrzeć wszystkie filmy z uniwersum sci-fi?
Aktualizacja: 2025-11-08T06:15:00+01:00
20:06
Jedyna: wyjaśniamy, o co chodzi w najbardziej zagadkowym sci-fi 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-07T20:06:00+01:00
19:02
Nowy miniserial Netfliksa dowozi. Śmierć od pioruna to kawał świetnego kina
Aktualizacja: 2025-11-07T19:02:00+01:00
18:03
Pluribus: co znaczy tytuł nowego serialu twórcy Breaking Bad?
Aktualizacja: 2025-11-07T18:03:00+01:00
17:02
Czy nowy Predator: Strefa zagrożenia i Obcy to to samo uniwersum?
Aktualizacja: 2025-11-07T17:02:00+01:00
16:01
Netflix - co obejrzeć w ten weekend? Serwis w ofensywie, 5 znakomitych nowości
Aktualizacja: 2025-11-07T16:01:00+01:00
15:18
W historii Witolda Skirmuntta z Heweliusza jest ziarno prawdy
Aktualizacja: 2025-11-07T15:18:32+01:00
13:33
The Office PL pokazało intymny fragment z życia Darka. Co tu się dzieje?
Aktualizacja: 2025-11-07T13:33:00+01:00
13:20
Czułem, że Frankenstein od Netfliksa będzie dobry. Myliłem się: jest wybitny
Aktualizacja: 2025-11-07T13:20:30+01:00
11:46
Na CANAL+ telewizję ogląda się jak streaming. Świetna nowa oferta
Aktualizacja: 2025-11-07T11:46:41+01:00
11:04
Polka jest gwiazdą nowego serialu od twórcy Breaking Bad. Świetna rola
Aktualizacja: 2025-11-07T11:04:19+01:00
9:59
Kim były tajemnicze kobiety na pokładzie Heweliusza? Wyjaśniamy ważny wątek
Aktualizacja: 2025-11-07T09:59:39+01:00
8:25
„Jedyna” wykręciła mi mózg. Widziałem nowość od twórcy "Breaking Bad"
Aktualizacja: 2025-11-07T08:25:31+01:00
18:55
Tak wygląda nowy serial Stranger Things. To spin-off hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-06T18:55:47+01:00
18:19
David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany
Aktualizacja: 2025-11-06T18:19:19+01:00
17:31
Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-11-06T17:31:00+01:00
16:01
To: Witajcie w Derry pokaże największego wroga Pennywise'a. King przerażony
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:00+01:00
15:34
Pono nie żyje. Legendarny polski raper miał 49 lat
Aktualizacja: 2025-11-06T15:34:11+01:00
13:21
Serialowy Harry Potter z narratorem czy bez? Możesz odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-11-06T13:21:57+01:00
11:25
Nieznany thriller podbija Prime Video. Wrzyna się w mózg
Aktualizacja: 2025-11-06T11:25:53+01:00
9:55
K-Popowe łowczynie demonów 2 zapowiedziane. Dziwaczna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-06T09:55:37+01:00
9:11
Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać
Aktualizacja: 2025-11-06T09:11:01+01:00
8:48
Netflix usuwa najbardziej wciągający polski dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-06T08:48:34+01:00
21:18
Widzowie przerażeni jakością nowego hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-05T21:18:00+01:00
20:14
Ile to jest 9 mln starych złotych? Liczymy kasę marynarza z Heweliusza
Aktualizacja: 2025-11-05T20:14:00+01:00
19:41
Heweliusz: czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków? Kontrowersje wokół akcji
Aktualizacja: 2025-11-05T19:41:00+01:00
16:46
Katastrofa Heweliusza minuta po minucie. Jak tonął polski prom?
Aktualizacja: 2025-11-05T16:46:00+01:00
15:55
Nowy serial Disney+ oglądają wszyscy, ale nikt nie wystawił mu dobrej oceny
Aktualizacja: 2025-11-05T15:55:00+01:00
15:27
Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
Aktualizacja: 2025-11-05T15:27:52+01:00
13:54
Nowości Canal+ na listopad. Powrót kultowego polskiego serialu
Aktualizacja: 2025-11-05T13:54:11+01:00
12:39
Gwiazda Heweliusza dziękuje bliskim nieżyjącego kapitana. „Ta rola to mój hołd”
Aktualizacja: 2025-11-05T12:39:49+01:00
11:55
Serial o katastrofie Heweliusza oparty jest na faktach. Co zmyślono?
Aktualizacja: 2025-11-05T11:55:40+01:00
10:52
Nowy burmistrz Nowego Jorku to syn słynnej reżyserki z Hollywood
Aktualizacja: 2025-11-05T10:52:05+01:00
10:06
Nadchodzi Mumia 4. Kultowy film, kultowa obsada, nic tylko się jarać
Aktualizacja: 2025-11-05T10:06:44+01:00
9:27
Paramount ma "czarną listę" aktorów. Nie dostaną pracy przez poglądy
Aktualizacja: 2025-11-05T09:27:01+01:00
9:06
Serial Harry Potter wprowadza dużą zmianę. Będzie ryk, choć jest potrzebna
Aktualizacja: 2025-11-05T09:06:28+01:00
6:02
Heweliusz mnie zaskoczył. Netflix wiedział, co robi
Aktualizacja: 2025-11-05T06:02:00+01:00
19:00
Predator: Strefa zagrożenia - recenzja. To nie jest Predator dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-04T19:00:00+01:00
17:01
Nowy serial HBO podzieli widzów. Jest strasznie irytujący, a i tak go uwielbiam
Aktualizacja: 2025-11-04T17:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA