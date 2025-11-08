Użytkownicy Disney+ nie mają zarzutów do nowego serialu prawniczego

Ładowanie...

Żeby nie było: seriale kryminalne wciąż mocno się w topce Disney+ trzymają. I nie chodzi tylko o "Genialną Morgan", która zajmuje aktualnie drugie miejsce zestawienia. Użytkownicy platformy chętnie sięgają też po inne produkcje należące do gatunku. Bo przecież spin-off "Rekruta" - jednego z aktualnych hitów na Netfliksie - zajmuje piątą pozycję na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.



Dalej podążając tropem lubianych przez użytkowników Disney+ kryminałów, musimy zajść na sam koniec topki. Zamyka ją bowiem "Murdaugh: Śmierć w rodzinie". Serial zmierza ku finałowi - zostały jeszcze tylko dwa odcinki, które pojawią się na platformie w nadchodzące środy. Produkcja może więc wznieść się jeszcze w zestawieniu, ale na ten moment subskrybentów serwisu znacznie bardziej zajmują inne tytuły.

Disney+ - co obejrzeć?

Użytkownicy Disney+ dopiero wychodzą z trybu Halloween, bo "Miasteczko Halloween" wciąż dzielnie trzyma się na liście najpopularniejszych tytułów na platformie w naszym kraju. Animacja Tima Burtona zajmuje ósme miejsce zestawienia. Goni ją natomiast "Last Christmas", co oznacza, że subskrybentów serwisu ogarnia też świąteczny klimat. Dzieje się to bardzo powoli, gdyż ciekawsze od bożonarodzeniowej fantazji o tym jedynym okazują się zdrady i rozwody.

Topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju w tym tygodniu zdominowało "Wszystko dozwolone". Nowy serial Ryana Murphy'ego - twórcy "American Horror Story", czy niegdyś popularnego na platformie "Doktora Odyssey" - przenosi widzów do w pełni damskiej kancelarii. Na przestrzeni kolejnych odcinków śledzimy losy prawniczek specjalistek od rozwodów, w które wcielają się same gwiazdy - od Glenn Close przez Sarah Paulson po Kim Kardashian.

Bez wątpienia to właśnie tak brawurowa obsada przyciągnęła uwagę użytkowników Disney+. Utrzymywać ją musi jednak fabułą, która według krytyków wcale taka wciągająca nie jest. Właściwie to recenzenci nie znajdują w ogóle powodów, żeby nowy serial prawniczy chwalić. Ma on 0 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Czyżby więc subskrybenci platformy Myszki Miki nie mieli do produkcji żadnych zarzutów? Potwierdzenie bądź zaprzeczenie tej tezy dostaniemy w nadchodzących tygodniach.

"Wszystko dozwolone" dopiero się zaczęło. Na Disney+ w tym tygodniu zadebiutowały trzy pierwsze odcinki. Kolejne będą się pojawiać w nadchodzące wtorki, co oznacza, że serial potrwa do najbliższych świąt. Zobaczymy więc, czy w międzyczasie zainteresowanie nim nie spadnie.



Rafał Christ 08.11.2025 09:22

