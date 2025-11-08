REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Predator: gdzie obejrzeć wszystkie filmy z uniwersum sci-fi?

"Predator: Strefa zagrożenia" rozgaszcza się właśnie na ekranach kin. Gdzie obejrzeć dotychczasowe odsłony franczyzy, razem z crossoverami z uniwersum "Obcego"? Trochę tych filmów jest, ale wszystkie są łatwo dostępne w streamingu.

Rafał Christ
predator gdzie obejrzeć science fiction disney
REKLAMA

"Predator" to dobry przykład franczyzy, która częściej upadała, niż się wznosiła. Rozpoczęła się jeszcze w 1987 roku za sprawą filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem. Okazał się on hitem i już trzy lata później doczekał się sequela. Przeniesienie akcji z dżungli do Los Angeles i brak Schwarzeneggera było jednak sporym rozczarowaniem dla fanów. Dzisiaj dwójka cieszy się niemałym kultem, ale w czasie swojej premiery okazała się klapą. Na kolejną odsłonę serii musieliśmy więc czekać 20 lat.

Oczywiście, w międzyczasie dostaliśmy niekanoniczne dwie części "Obcy kontra Predator", ale nie były one zbyt dobre. Znacznie lepiej poszło "Predators". Przynajmniej pod względem artystycznym, bo jednak film z 2010 roku nie zarobił wystarczająco, żeby na dobre franczyzę reanimować. Osiem lat później doczekała się więc ona restartu z prawdziwego zdarzenia. I choć "Predator" Shane'a Blacka ma swoich wiernych fanów, to jednak na nowo pogrzebał franczyzę.

REKLAMA

Predator - wszystkie filmy z uniwersum

Niedługo po "Predatorze", bo w 2019 roku sfinalizował przejęcie 21st Century Fox, do którego należały prawa do uniwersum. W ten sposób kosmiczny drapieżca (do pary zresztą z ksenomorfem z "Obcego") stał się księżniczką Disneya, kiedy prace nad kolejną odsłoną franczyzy były już na dość zaawansowanym etapie. Firma pozwoliła na ich kontynuację, ale prequel zatytułowany "Prey" wypuściła do streamingu (w Stanach Zjednoczonych na platformie Hulu, a w innych krajach, również w Polsce, na Disney+).

"Prey" niespodziewanie dla Disneya stało się hitem, a fani zaczęli domagać się więcej. Koncern pozwolił więc reżyserowie Danowi Trachtenbergowi kontynuować prace nad rozwojem marki. Dzięki temu parę miesięcy temu razem z Joshuą Wassungiem dostarczył na Disney+ "Predatora: Pogromcę zabójców", a teraz w kinach pojawił się jego już aktorski "Predator: Strefa zagrożenia". Film zadebiutował na wielkich ekranach w piątek, 7 listopada.

Predator - gdzie obejrzeć wszystkie odsłony franczyzy sci-fi?

Jeśli przed seansem "Predatora: Strefy zagrożenia" chcielibyście sobie odświeżyć (bądź obejrzeć po raz pierwszy) wcześniejsze odsłony franczyzy, jest to do łatwego zrobienia. Wymaga czasu. Bo oryginalna aktualnie składa się z siedmiu części:

  • Predator
  • Predator 2
  • Predators
  • Predator
  • Prey
  • Predator: Pogromca zabójców
  • Predator: Strefa zagrożenia

Do tego opcjonalnie można też sięgnąć po dwa crossovery z "Obcym":

  • Obcy kontra Predator
  • Obcy kontra Predator 2

Łącznie jest więc dziewięć filmów. O ile "Predatora: Strefę zagrożenia" aktualnie można obejrzeć tylko w kinach, o tyle pozostałe należące do franczyzy tytuły (łącznie z niekanonicznymi crossoverami z "Obcym") są porozrzucane po różnych platformach VOD, gdzie za dostęp do nich trzeba dodatkowo płacić. Jeśli jednak macie subskrypcję Disney+, to w ramach niej obejrzycie wszystkie "Predatory".

Podkreślmy: wszystkie osiem filmów z uniwersum "Predatora" jest dostępnych na Disney+. Wśród nich znajdują się ekskluzywne dla tej właśnie platformy "Prey" i "Predator: Pogromca zabójców". Możemy być też pewni, że w dalszej perspektywie do serwisu trafi "Predator: Strefa zagrożenia".

REKLAMA
FILMY Z UNIWERSUM "PREDATOR" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
PREDATOR
Disney+



Na Spider's Web przeczytasz też recenzje "Predatora: Strefy zagrożenia" i dowiesz się, czy film rozgrywa się w uniwersum "Obcego".

REKLAMA
Rafał Christ
08.11.2025 06:15
Tagi: Co obejrzeć?DisneyPredatorScience fiction
Najnowsze
20:06
Jedyna: wyjaśniamy, o co chodzi w najbardziej zagadkowym sci-fi 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-07T20:06:00+01:00
19:02
Nowy miniserial Netfliksa dowozi. Śmierć od pioruna to kawał świetnego kina
Aktualizacja: 2025-11-07T19:02:00+01:00
18:03
Pluribus: co znaczy tytuł nowego serialu twórcy Breaking Bad?
Aktualizacja: 2025-11-07T18:03:00+01:00
17:02
Czy nowy Predator: Strefa zagrożenia i Obcy to to samo uniwersum?
Aktualizacja: 2025-11-07T17:02:00+01:00
16:01
Netflix - co obejrzeć w ten weekend? Serwis w ofensywie, 5 znakomitych nowości
Aktualizacja: 2025-11-07T16:01:00+01:00
15:18
W historii Witolda Skirmuntta z Heweliusza jest ziarno prawdy
Aktualizacja: 2025-11-07T15:18:32+01:00
13:33
The Office PL pokazało intymny fragment z życia Darka. Co tu się dzieje?
Aktualizacja: 2025-11-07T13:33:00+01:00
13:20
Czułem, że Frankenstein od Netfliksa będzie dobry. Myliłem się: jest wybitny
Aktualizacja: 2025-11-07T13:20:30+01:00
11:46
Na CANAL+ telewizję ogląda się jak streaming. Świetna nowa oferta
Aktualizacja: 2025-11-07T11:46:41+01:00
11:04
Polka jest gwiazdą nowego serialu od twórcy Breaking Bad. Świetna rola
Aktualizacja: 2025-11-07T11:04:19+01:00
9:59
Kim były tajemnicze kobiety na pokładzie Heweliusza? Wyjaśniamy ważny wątek
Aktualizacja: 2025-11-07T09:59:39+01:00
8:25
„Jedyna” wykręciła mi mózg. Widziałem nowość od twórcy "Breaking Bad"
Aktualizacja: 2025-11-07T08:25:31+01:00
18:55
Tak wygląda nowy serial Stranger Things. To spin-off hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-06T18:55:47+01:00
18:19
David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany
Aktualizacja: 2025-11-06T18:19:19+01:00
17:31
Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-11-06T17:31:00+01:00
16:01
To: Witajcie w Derry pokaże największego wroga Pennywise'a. King przerażony
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:00+01:00
15:34
Pono nie żyje. Legendarny polski raper miał 49 lat
Aktualizacja: 2025-11-06T15:34:11+01:00
13:21
Serialowy Harry Potter z narratorem czy bez? Możesz odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-11-06T13:21:57+01:00
11:25
Nieznany thriller podbija Prime Video. Wrzyna się w mózg
Aktualizacja: 2025-11-06T11:25:53+01:00
9:55
K-Popowe łowczynie demonów 2 zapowiedziane. Dziwaczna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-06T09:55:37+01:00
9:11
Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać
Aktualizacja: 2025-11-06T09:11:01+01:00
8:48
Netflix usuwa najbardziej wciągający polski dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-06T08:48:34+01:00
21:18
Widzowie przerażeni jakością nowego hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-05T21:18:00+01:00
20:14
Ile to jest 9 mln starych złotych? Liczymy kasę marynarza z Heweliusza
Aktualizacja: 2025-11-05T20:14:00+01:00
19:41
Heweliusz: czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków? Kontrowersje wokół akcji
Aktualizacja: 2025-11-05T19:41:00+01:00
16:46
Katastrofa Heweliusza minuta po minucie. Jak tonął polski prom?
Aktualizacja: 2025-11-05T16:46:00+01:00
15:55
Nowy serial Disney+ oglądają wszyscy, ale nikt nie wystawił mu dobrej oceny
Aktualizacja: 2025-11-05T15:55:00+01:00
15:27
Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
Aktualizacja: 2025-11-05T15:27:52+01:00
13:54
Nowości Canal+ na listopad. Powrót kultowego polskiego serialu
Aktualizacja: 2025-11-05T13:54:11+01:00
12:39
Gwiazda Heweliusza dziękuje bliskim nieżyjącego kapitana. „Ta rola to mój hołd”
Aktualizacja: 2025-11-05T12:39:49+01:00
11:55
Serial o katastrofie Heweliusza oparty jest na faktach. Co zmyślono?
Aktualizacja: 2025-11-05T11:55:40+01:00
10:52
Nowy burmistrz Nowego Jorku to syn słynnej reżyserki z Hollywood
Aktualizacja: 2025-11-05T10:52:05+01:00
10:06
Nadchodzi Mumia 4. Kultowy film, kultowa obsada, nic tylko się jarać
Aktualizacja: 2025-11-05T10:06:44+01:00
9:27
Paramount ma "czarną listę" aktorów. Nie dostaną pracy przez poglądy
Aktualizacja: 2025-11-05T09:27:01+01:00
9:06
Serial Harry Potter wprowadza dużą zmianę. Będzie ryk, choć jest potrzebna
Aktualizacja: 2025-11-05T09:06:28+01:00
6:02
Heweliusz mnie zaskoczył. Netflix wiedział, co robi
Aktualizacja: 2025-11-05T06:02:00+01:00
19:00
Predator: Strefa zagrożenia - recenzja. To nie jest Predator dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-04T19:00:00+01:00
17:01
Nowy serial HBO podzieli widzów. Jest strasznie irytujący, a i tak go uwielbiam
Aktualizacja: 2025-11-04T17:01:00+01:00
15:58
Netflix wrzucił serię uwielbianego (choć kontrowersyjnego) science fiction
Aktualizacja: 2025-11-04T15:58:31+01:00
15:37
Serial Wszystko dozwolone od Disney+ to pogromca inceli, ale również rozumu
Aktualizacja: 2025-11-04T15:37:50+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA