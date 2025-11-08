Predator: gdzie obejrzeć wszystkie filmy z uniwersum sci-fi?

Ładowanie...

"Predator" to dobry przykład franczyzy, która częściej upadała, niż się wznosiła. Rozpoczęła się jeszcze w 1987 roku za sprawą filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem. Okazał się on hitem i już trzy lata później doczekał się sequela. Przeniesienie akcji z dżungli do Los Angeles i brak Schwarzeneggera było jednak sporym rozczarowaniem dla fanów. Dzisiaj dwójka cieszy się niemałym kultem, ale w czasie swojej premiery okazała się klapą. Na kolejną odsłonę serii musieliśmy więc czekać 20 lat.



Oczywiście, w międzyczasie dostaliśmy niekanoniczne dwie części "Obcy kontra Predator", ale nie były one zbyt dobre. Znacznie lepiej poszło "Predators". Przynajmniej pod względem artystycznym, bo jednak film z 2010 roku nie zarobił wystarczająco, żeby na dobre franczyzę reanimować. Osiem lat później doczekała się więc ona restartu z prawdziwego zdarzenia. I choć "Predator" Shane'a Blacka ma swoich wiernych fanów, to jednak na nowo pogrzebał franczyzę.

Predator - wszystkie filmy z uniwersum

Niedługo po "Predatorze", bo w 2019 roku sfinalizował przejęcie 21st Century Fox, do którego należały prawa do uniwersum. W ten sposób kosmiczny drapieżca (do pary zresztą z ksenomorfem z "Obcego") stał się księżniczką Disneya, kiedy prace nad kolejną odsłoną franczyzy były już na dość zaawansowanym etapie. Firma pozwoliła na ich kontynuację, ale prequel zatytułowany "Prey" wypuściła do streamingu (w Stanach Zjednoczonych na platformie Hulu, a w innych krajach, również w Polsce, na Disney+).

"Prey" niespodziewanie dla Disneya stało się hitem, a fani zaczęli domagać się więcej. Koncern pozwolił więc reżyserowie Danowi Trachtenbergowi kontynuować prace nad rozwojem marki. Dzięki temu parę miesięcy temu razem z Joshuą Wassungiem dostarczył na Disney+ "Predatora: Pogromcę zabójców", a teraz w kinach pojawił się jego już aktorski "Predator: Strefa zagrożenia". Film zadebiutował na wielkich ekranach w piątek, 7 listopada.

Predator - gdzie obejrzeć wszystkie odsłony franczyzy sci-fi?

Jeśli przed seansem "Predatora: Strefy zagrożenia" chcielibyście sobie odświeżyć (bądź obejrzeć po raz pierwszy) wcześniejsze odsłony franczyzy, jest to do łatwego zrobienia. Wymaga czasu. Bo oryginalna aktualnie składa się z siedmiu części:

Predator

Predator 2

Predators

Predator

Prey

Predator: Pogromca zabójców

Predator: Strefa zagrożenia

Do tego opcjonalnie można też sięgnąć po dwa crossovery z "Obcym":

Obcy kontra Predator

Obcy kontra Predator 2

Łącznie jest więc dziewięć filmów. O ile "Predatora: Strefę zagrożenia" aktualnie można obejrzeć tylko w kinach, o tyle pozostałe należące do franczyzy tytuły (łącznie z niekanonicznymi crossoverami z "Obcym") są porozrzucane po różnych platformach VOD, gdzie za dostęp do nich trzeba dodatkowo płacić. Jeśli jednak macie subskrypcję Disney+, to w ramach niej obejrzycie wszystkie "Predatory".

Podkreślmy: wszystkie osiem filmów z uniwersum "Predatora" jest dostępnych na Disney+. Wśród nich znajdują się ekskluzywne dla tej właśnie platformy "Prey" i "Predator: Pogromca zabójców". Możemy być też pewni, że w dalszej perspektywie do serwisu trafi "Predator: Strefa zagrożenia".

FILMY Z UNIWERSUM "PREDATOR" OBEJRZYSZ NA: PREDATOR Disney+





Na Spider's Web przeczytasz też recenzje "Predatora: Strefy zagrożenia" i dowiesz się, czy film rozgrywa się w uniwersum "Obcego".

Rafał Christ 08.11.2025 06:15

