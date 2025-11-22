REKLAMA
Filmy prosto z kina rządzą na Disney+. Goni je nowy dreszczowiec

Użytkownicy Disney+ z niecierpliwością wyczekują streamingowych premier filmów, które najpierw wchodzą do kin. Gdy już się te produkcje pojawiają, subskrybenci się na nie rzucają. Dlatego teraz w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju rządzą "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" i "Zakręcony piątek 2". Ale tuż za nimi jest też nowy dreszczowiec. Jego akurat nie mogliśmy oglądać na wielkich ekranach.

Rafał Christ
disney premiery co obejrzeć zwierzogród 2 online
Nic tak nie przyciąga użytkowników Disney+ jak świadomość, że dany film jeszcze niedawno gościł w kinach. Subskrybenci platformy wprost wypatrują takich nowości. Łakną ich nawet zanim jeszcze wejdą na wielkie ekrany. W tym momencie namiętnie oglądają krótki materiał zza kulis "Zwierzogrodu 2". A przecież animacja trafi do multipleksów dopiero w nadchodzącym tygodniu. Zanim pojawi się w streamingu, upłynie jeszcze trochę czasu. Ile dokładnie? To się okaże.

Z tymi okienkami dystrybucyjnymi różnie bywa. Na królującą aktualnie w zestawieniu "Fantastyczną 4: Pierwsze kroki" musieliśmy czekać 104 dni. Tyle czasu minęło od jej kinowej premiery do momentu pojawienia się na Disney+. Ale teraz nie ma sobie równych. Praktycznie od 5 listopada, kiedy zadebiutowała na platformie, nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów na niej dostępnych. To streamingowy hit.

Disney+ - co obejrzeć?

Tuż za "Fantastyczną 4: Pierwszymi krokami" w tym tygodniu znalazł się "Zakręcony piątek 2". Requel dawnego hitu z Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis 8 sierpnia wszedł do kin, a od 12 listopada dostępny jest na Disney+. W tym wypadku okienko dystrybucyjne wyniosło więc 96 dni. Dlatego właśnie użytkownicy platformy, którzy wynieśli materiał zza kulis "Zwierzogrodu 2" na 8 miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie, muszą uzbroić się w cierpliwość. Albo! Pobiec w przyszłym tygodniu na animację do kina. A gdy trafi do usługi tylko ją sobie przypomnieć.

W międzyczasie użytkownikom Disney+ produkcji do oglądania na pewno nie zabraknie. Bo przecież oferta platformy nie sprowadza się wyłącznie do filmów prosto z kina. Jakiś czas temu zadebiutował na niej nowy serial Ryana Murphy'ego. Zaraz po swojej premierze "Wszystko dozwolone" zdominowało topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie. Ale... cóż, za dobra produkcja to to nie jest. Dlatego, nawet pomimo pojawienia się kolejnego odcinka, zainteresowanie nią spada i obecnie zajmuje trzecie miejsce zestawienia.

Dopiero za "Wszystko dozwolone" robi się ciekawie. Poza podium znajdziemy bowiem całkowite świeżynki, które zaledwie kilka dni temu zadebiutowały na platformie. Miejsce czwarte topki okupuje "Ręka nad kołyską". To współczesna reinterpretacja dreszczowca z lat 90. Tak jak w oryginalne oglądamy w niej, jak z pozoru miła niania niszczy życie bogatej rodziny. Tylko tym razem robi to w nowoczesny sposób. Twórcy nie tyle remake'ują pierwowzór, co na jego podstawie opowiadają własną historię. Jak widać po popularności produkcji, jest to przepis na sukces.

Nowa "Ręka nad kołyską" zadebiutowała na Disney+ w minioną środę. Użytkownicy platformy dopiero ją odkrywają. Możliwe więc, że w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie thriller zaraz zajdzie znacznie wyżej, a przynajmniej wdrapie się na podium. No chyba że subskrybentów całkowicie ogarnie już świąteczny klimat, którym od jakiegoś czasu stopniowo się opatulają. W zestawieniu nie brakuje produkcji świątecznych.

"Grinch: Świąt nie będzie" i "Jonas Brothers: Zdążyć na święta" znalazły się w tym tygodniu tuż za "Ręką nad kołyską". Produkcje te przebiły nawet tak chętnie dotychczas oglądane kryminały jak "Genialna Morgan" czy "Murdaugh: Śmierć w rodzinie". To było nieuniknione. W radiu już rozbrzmiewa Last Christmas, w galeriach handlowych stoją choinki i wszyscy powoli szykujemy się do seansu "Kevina samego w domu". To i użytkownikom Disney+ udziela się bożonarodzeniowy klimat. Do świąt jeszcze chwila, więc w tym wypadku też możemy liczyć na wzrost popularności tego typu tytułów.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
  2. Zakręcony piątek 2
  3. Wszystko dozwolone
  4. Ręka nad kołyską
  5. Grinch: Świąt nie będzie
  6. Jonas Brothers: Świąt nie będzie
  7. Genialna Morgan
  8. Za kulisami: Zwierzogród 2
  9. Murdaugh: Śmierć w rodzinie
  10. Kraina lodu: Nalot maskonurów
22.11.2025 08:03
Tagi: Co obejrzeć?DisneyThrilleryzwierzogrod
