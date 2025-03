Amazon obiecuje: Bond będzie nudnym brytyjskim chłopem, jak do tej pory

Powyższe doniesienia uspokoją wiele osób, ale, no cóż, nie mnie. I nie, nie mam tu na myśli kwestii płci czy nawet rasy Bonda, a formę i ton całej serii. Za nami 25 filmów, które - choć, owszem, co nieco się od siebie różniły, przede wszystkim standardami epoki, w których powstawały - nieustannie katują te same wątki, motywy, postacie, nawet dowcipy. Wiem, że fani marki są przeczuleni na punkcie najdrobniejszych modyfikacji, ale naprawdę przecierałem oczy ze zdumienia, gdy wściekali się na fakt, że Bond Daniela Craiga jest poważniejszy, a nawet gburowaty. Serio? Nowa seria wyszła całkiem przyzwoicie i co nieco odświeżyła postać, ale w gruncie rzeczy od dekad jesteśmy karmieni zbliżonymi do siebie produkcjami.



I dlatego właśnie wolałbym dostać coś nowego, nawet rewolucyjnego: nowy kierunek formalny, inny ton, zupełnie innych przeciwników, innego Bonda. Coś świeższego i odmiennego, również w sferze charakteru protagonisty - umówmy się, że, dajmy na to, Reacher czy Ethan Hunt to obecnie znacznie ciekawsze persony. Tego, co dostaliśmy dotychczas, nikt nam już nie zabierze - a ewentualna wtopa nic nie zmieni. Powtórzę: to aż 25 filmów o Bondzie. Nadszedł naprawdę dogodny moment, by coś zmienić. Albo po prostu zostawić tę serię w spokoju, bo ileż można? Na to drugie, rzecz jasna, nie ma szans, ale odrobina kreatywności jest w sztuce mile widziana, ba, wręcz wymagana. A już zwłaszcza teraz, w epoce wtórnych produkcyjniaków.