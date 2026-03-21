Użytkownicy Prime Video nienawidzą superbohaterów. Tego akcyjniaka pokochają

Ładowanie...

W poszukiwaniu miłych i uprzejmych trykociarzy trzeba się udać na Disney+. Na Prime Video rządzą brutalni i niestabilni psychicznie superbohaterowie. "The Boys" było przecież jednym z pierwszych (o ile nie pierwszym) globalnych hitów platformy Amazona, o którym mówili wszyscy. Serwis poszedł więc za ciosem. Zaserwował swoim użytkownikom "Niezwyciężonego". Zasady niby są podobne, aczkolwiek w tym wypadku nie dostajemy cynicznej satyry na konwencję filmów superhero, tylko ich brutalną dekonstrukcję.



"Niezwyciężony" może i nie cieszy się aż taką popularnością jak "The Boys", ale wciąż posiada ogromną grupę fanów. W mediach społecznościowych nieraz możemy się przecież natknąć na opinie, że to najlepszy serial na Prime Video. Dlatego platforma Amazona tak chętnie go przedłuża. Dosłownie przed chwilą w serwisie zadebiutowały pierwsze trzy odcinki 4. sezonu (anty)superbohaterskiej produkcji. Stało się to dokładnie w środę, 18 marca. Użytkownicy usługi od razu się na niego rzucili.

Zaraz po swojej premierze 4. sezon "Niezwyciężonego" wleciał na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Wciąż się na nim dzielnie utrzymuje, ale długo może swojej pozycji nie utrzymać. W piątek platforma Amazona zaatakowała subskrybentów filmami, które mogą serial strącić na dalsze miejsca zestawienia. Szczególnie że jednym z debiutujących filmów okazuje się pełen akcji hiszpański thriller szpiegowski - w sam raz na weekend.

"Agent Zeta" opowiada historię tytułowego szpiega. Ma on wytropić i ochronić starszego kolegę po fachu, który dziesiątki lat temu brał udział w tajnej operacji w Kolumbii. Ktoś ewidentnie na niego poluje, bo reszta zaangażowanych w akcję osób została zabita. Główny bohater musi więc zmierzyć się z niewymownym zagrożeniem. Dołącza do niego Alpha zdająca się wiedzieć więcej o tajemnicach hiszpańskiego wywiadu niż on.

Już sam zwiastun zapowiada, że akcji w "Agencie Zecie" nie zabraknie. A pełne adrenaliny widowiska są czymś, co użytkownicy Prime Video uwielbiają niemal jak seriale antysuperbohaterskie. W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju podobna sensacja nieraz już królowała. W końcu, czy w weekend po ciężkim tygodniu można sobie wyobrazić lepszą rozrywkę niż oglądanie porządnej rozpierduchy? No nie. Dlatego właśnie hiszpański thriller szpiegowski może strącić "Niezwyciężonego" z pierwszego miejsca zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w serwisie.

A jeśli nie zrobi tego "Agent Zeta", być może przejąć koronę króla serwisu uda się "Wielkiemu marszowi". Adaptacja prozy Stephena Kinga zadebiutowała na Prime Video tego samego dnia. Użytkownicy muszą dopiero ją odkryć. A jest co odkrywać. Tak przynajmniej twierdzą krytycy. Oni pokochali ten thriller science ficiton. Na Rotten Tomatoes cieszy się on 89 proc. pozytywnych recenzji.

Tym samym oba tytuły mają szansę namieszać w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Trzeba tylko dać im jakąś chwilę. Dopiero pojawiły się na platformie Amazona i użytkownicy muszą jeszcze na nie trafić. A kiedy to się stanie, może się okazać, że "Niezwyciężony" wcale nie jest taki niezwyciężony. Przynajmniej do najbliższej środy, kiedy to w serwisie zadebiutuje kolejny odcinek animacji dla dorosłych.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Niezwyciężony Młody Sherlock Scarpetta Cross Ballerina Ministranci 56 dni Urwisko Fallout Eden

Rafał Christ 21.03.2026 08:43

Ładowanie...