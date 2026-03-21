Użytkownicy Prime Video nienawidzą superbohaterów. Tego akcyjniaka pokochają

Na Prime Video nie ma grzecznych superbohaterów jak z Marvela. Użytkownicy platformy Amazona wolą dekonstrukcję familijnych widowisk. Dlatego tak chętnie sięgają po nową odsłonę "Niezwyciężonego". Zaraz jednak się od niej oderwą na rzecz gorących nowości, które w piątek zawitały do serwisu. Wśród nich pełen akcji hiszpański dreszczowiec szpiegowski.

Rafał Christ
W poszukiwaniu miłych i uprzejmych trykociarzy trzeba się udać na Disney+. Na Prime Video rządzą brutalni i niestabilni psychicznie superbohaterowie. "The Boys" było przecież jednym z pierwszych (o ile nie pierwszym) globalnych hitów platformy Amazona, o którym mówili wszyscy. Serwis poszedł więc za ciosem. Zaserwował swoim użytkownikom "Niezwyciężonego". Zasady niby są podobne, aczkolwiek w tym wypadku nie dostajemy cynicznej satyry na konwencję filmów superhero, tylko ich brutalną dekonstrukcję.

"Niezwyciężony" może i nie cieszy się aż taką popularnością jak "The Boys", ale wciąż posiada ogromną grupę fanów. W mediach społecznościowych nieraz możemy się przecież natknąć na opinie, że to najlepszy serial na Prime Video. Dlatego platforma Amazona tak chętnie go przedłuża. Dosłownie przed chwilą w serwisie zadebiutowały pierwsze trzy odcinki 4. sezonu (anty)superbohaterskiej produkcji. Stało się to dokładnie w środę, 18 marca. Użytkownicy usługi od razu się na niego rzucili.

Amazon Prime Video - co obejrzeć?

Zaraz po swojej premierze 4. sezon "Niezwyciężonego" wleciał na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Wciąż się na nim dzielnie utrzymuje, ale długo może swojej pozycji nie utrzymać. W piątek platforma Amazona zaatakowała subskrybentów filmami, które mogą serial strącić na dalsze miejsca zestawienia. Szczególnie że jednym z debiutujących filmów okazuje się pełen akcji hiszpański thriller szpiegowski - w sam raz na weekend.

"Agent Zeta" opowiada historię tytułowego szpiega. Ma on wytropić i ochronić starszego kolegę po fachu, który dziesiątki lat temu brał udział w tajnej operacji w Kolumbii. Ktoś ewidentnie na niego poluje, bo reszta zaangażowanych w akcję osób została zabita. Główny bohater musi więc zmierzyć się z niewymownym zagrożeniem. Dołącza do niego Alpha zdająca się wiedzieć więcej o tajemnicach hiszpańskiego wywiadu niż on.

Już sam zwiastun zapowiada, że akcji w "Agencie Zecie" nie zabraknie. A pełne adrenaliny widowiska są czymś, co użytkownicy Prime Video uwielbiają niemal jak seriale antysuperbohaterskie. W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju podobna sensacja nieraz już królowała. W końcu, czy w weekend po ciężkim tygodniu można sobie wyobrazić lepszą rozrywkę niż oglądanie porządnej rozpierduchy? No nie. Dlatego właśnie hiszpański thriller szpiegowski może strącić "Niezwyciężonego" z pierwszego miejsca zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w serwisie.

A jeśli nie zrobi tego "Agent Zeta", być może przejąć koronę króla serwisu uda się "Wielkiemu marszowi". Adaptacja prozy Stephena Kinga zadebiutowała na Prime Video tego samego dnia. Użytkownicy muszą dopiero ją odkryć. A jest co odkrywać. Tak przynajmniej twierdzą krytycy. Oni pokochali ten thriller science ficiton. Na Rotten Tomatoes cieszy się on 89 proc. pozytywnych recenzji.

Tym samym oba tytuły mają szansę namieszać w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Trzeba tylko dać im jakąś chwilę. Dopiero pojawiły się na platformie Amazona i użytkownicy muszą jeszcze na nie trafić. A kiedy to się stanie, może się okazać, że "Niezwyciężony" wcale nie jest taki niezwyciężony. Przynajmniej do najbliższej środy, kiedy to w serwisie zadebiutuje kolejny odcinek animacji dla dorosłych.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Niezwyciężony
  2. Młody Sherlock
  3. Scarpetta
  4. Cross
  5. Ballerina
  6. Ministranci
  7. 56 dni
  8. Urwisko
  9. Fallout
  10. Eden
21.03.2026 08:43
Najnowsze
7:50
Wśród nowości HBO Max same bangery. Co warto obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2026-03-21T07:50:00+01:00
6:39
Czy powstanie Projekt Hail Mary 2? Twórca zabiera głos
Aktualizacja: 2026-03-21T06:39:00+01:00
19:12
Jeśli nie oglądasz nowego dreszczowca, przegrywasz życie. Tak mówią widzowie
Aktualizacja: 2026-03-20T19:12:00+01:00
18:32
Bohater nowego Peaky Blinders nigdy nie widział serialu. Kupuję jego wymówkę
Aktualizacja: 2026-03-20T18:32:59+01:00
17:28
Quentin Tarantino robi serial gangsterski. Towarzyszy mu Sylvester Stallone
Aktualizacja: 2026-03-20T17:28:00+01:00
15:44
Kontrowersyjny horror ma problemy z cenzurą. Zdecydowanie za ostro
Aktualizacja: 2026-03-20T15:44:00+01:00
15:16
Chuck Norris nie żyje. Legenda kina kopanego miała 86 lat
Aktualizacja: 2026-03-20T15:16:08+01:00
14:59
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 13
Aktualizacja: 2026-03-20T14:59:04+01:00
14:56
Polskie kina przestraszyły się tego horroru. Wreszcie odnalazł się na VOD
Aktualizacja: 2026-03-20T14:56:53+01:00
14:15
Kasztanowy ludzik wraca na Netfliksa z 2. sezonem. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2026-03-20T14:15:29+01:00
13:03
Serial akcji rzucił na deski widzów Netfliksa. Jest jak Rocky i Reacher
Aktualizacja: 2026-03-20T13:03:43+01:00
12:05
Nowiutka adaptacja Stephena Kinga wbiła do streamingu. Wielki film
Aktualizacja: 2026-03-20T12:05:26+01:00
10:52
Uwielbiany serial HBO sprzed lat powróci. Gigantyczne zmiany
Aktualizacja: 2026-03-20T10:52:13+01:00
10:03
Widziałem film Peaky Blinders: Nieśmiertelny. Nie tylko Tommy Shelby cierpi
Aktualizacja: 2026-03-20T10:03:48+01:00
9:13
Nowy film o Spider-Manie już pobił rekord. Wróżę: to będzie kasowy hit
Aktualizacja: 2026-03-20T09:13:46+01:00
20:08
Skończcie płakać po najlepszym fantasy Prime Video. Dostanie nowy serial i parę filmów
Aktualizacja: 2026-03-19T20:08:48+01:00
18:01
Nowi Peaky Blinders na Netfliksie to nie wszystko. 5 nowości na weekend
Aktualizacja: 2026-03-19T18:01:00+01:00
16:14
Niezwyciężony rusza śmiało tam, gdzie łamią się serca. Recenzja 4. sezonu
Aktualizacja: 2026-03-19T16:14:13+01:00
15:23
Nowy Dumbledore chciał odejść z Harry’ego Pottera. Wszystko przez Rowling
Aktualizacja: 2026-03-19T15:23:00+01:00
14:35
Toy Story 5 ma nowego złoczyńcę. Wygląda jak żaba, ale to nie żaba
Aktualizacja: 2026-03-19T14:35:00+01:00
