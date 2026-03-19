Prime Video przedłużyło swój uwielbiany thriller. Fani zachwyceni

Jednym z kluczowych elementów oferty Prime Video są dostępne na platformie seriale oryginalne. W czołówce oglądalności serwisu jest "Cross" - detektywistyczny kryminał, który doczekał się już dwóch sezonów. Jak się okazuje, pożegnanie z tytułowym bohaterem jeszcze nie nastąpi.

Adam Kudyba
Kryminały z charyzmatycznymi detektywami i złożonymi intrygami to już na papierze żyła złota. Wiedzą o tym doskonale twórcy "Crossa", którego pierwszy, debiutancki sezon trafił na Prime Video w 2024 roku. W rolę główną wcielił się Aldis Hodge ("Brian Banks", "Black Adam", "Miasto na wzgórzu"). W obsadzie tegorocznego 2. sezonu znaleźli się m.in. Matthew Lillard, Alona Tal, Isaiah Mustafa, Samantha Walkes, Juanita Jennings i Jeanine Mason.

Cross powróci do Prime Video. Platforma nie czekała długo z ogłoszeniem

W 2. sezonie Alex Cross (Aldis Hodge), detektyw i zarazem psycholog sądowy, mający unikalną zdolność wejścia do umysłu zabójców i ich ofiar, staje przed nowym wyzwaniem. Stanowi je bezwzględny zabójca, który poluje na skorumpowanych, amerykańskich miliarderów. Jednym z nich, bojącym się o swoje bezpieczeństwo, jest Lance Durand (Lillard), który zwraca się do FBI o ochronę. Cross, wraz z agentką Craig (Alona Tal) podejmują się tego zadania, a także misji wytropienia zabójcy.

Można powiedzieć, że "Cross" jest jeszcze serialową "świeżą bułeczką" - od wczoraj jest bowiem dostępny do obejrzenia finałowy odcinek 2. sezonu. Jeszcze na dobre nie ostygł, a już zostały przecięte potencjalne dywagacje na temat tego, czy widzowie znów zobaczą głównego bohatera w akcji, czy jeszcze nie. Deadline poinformowało, że "Cross" otrzyma 3. sezon, który, podobnie jak poprzednie, będzie się składał z 8 odcinków. Portal cytuje również wypowiedź Petera Friedlandera z Amazon MGM Studios:

Od samego początku serial urzeka widzów wielowarstwowymi postaciami, napięciem i emocjonalnie osadzoną historią. Aldis [Hodge] stworzył definitywny portret Alexa Crossa, osadzając serial w głębi, inteligencji i zaangażowaniu. Cieszymy się, że możemy kontynuować tę podróż z Benem [Watkinsem, twórcą serialu], naszymi współpracownikami z Paramount Television Studios i resztą niesamowitej obsady, aby przybliżyć naszej globalnej publiczności Prime Video jeszcze więcej kultowego świata Jamesa Pattersona [autora powieści, na podstawie których powstał serial].

Nie ulega zatem wątpliwości, że Alex Cross jeszcze powróci na Prime Video, choć żadna konkretna data premiery nie została póki co podana. Biorąc jednak pod uwagę przerwę pomiędzy 1. a 2. sezonem, można wróżyć z fusów i założyć, że trzecia odsłona może trafić do serwisu w pobliżu 2028 roku. Na ten moment pozostaje czekać, by sprawdzić, czy ta teoria się potwierdzi.

Adam Kudyba
19.03.2026 10:55
