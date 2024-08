Disney zaciera ślady po "Akolicie". Ze sklepu internetowego znikają produkty

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że serial "Akolita" nie zostanie przedłużony na 2. sezon. Nie było to jednak do końca zaskakujące ogłoszenie i chyba większość fanów "Gwiezdnych wojen" spodziewała się, że kontynuacja produkcji, która była przez widzów szeroko krytykowana, prędzej czy później będzie musiała zostać anulowana.



O jej porażce przesądziły przede wszystkim niska oglądalność, a przy tym również najniższa wśród wszystkich produkcji spod szyldu "Gwiezdnych wojen" - biorąc pod uwagę statystyki Nielsena, "Akolita" początkowo był drugim najgorzej oglądanym serialem w całej franczyzie "Star Wars". Po premierze 3. odcinka oglądalność spadła z 488 mln do 370 mln minut, co ostatecznie uplasowało produkcję za serialem "Andor".