Fani "Star Wars" wymyślili sobie nowy problem. "Amerykańskie przedmieścia" są kluczowe dla "Skeleton Crew"

Tym bardziej, że tego typu upodobnienie jakiegoś wycinka losowej planety do czegoś, co znamy z Ziemi, w żaden sposób nie niszczy kanonu ani nie rujnuje klimatu. Po pierwsze - niemal każda z dotychczas przedstawionych planet czy nacji w jakiś sposób czerpie z tego, co istniało lub istnieje na Ziemi. Potrzebujemy takich punktów odniesienia, choćby kulturowych. Po drugie - mówimy o nowej planecie, która całościowo być może różni się od Ziemi znacznie bardziej. Po trzecie - nawet jeśli nie, to we wszechświecie pełnym niezliczonej liczby zamieszkanych przez żywe istoty planet możemy przecież trafić na taką, która pod pewnymi względami (tutaj głównie estetycznymi) rozwijała się podobnie do jakiejś innej. A jeśli chodzi o bezpośrednie inspiracje w tym stylu, to przecież sam Lucas sobie na takie pozwalał - przypomnę choćby knajpę Dexa z „Ataku klonów”, czyli „Dex’s Diner”, która była upodobniona do typowej amerykańskiej, przydrożnej restauracji (wysokie stołki przy barze, kelnerka, obite na czerwono miejsca siedzące przy stołach). Przed nią zaś mogliśmy zobaczyć normalne ulice, chodnik, latarnie czy miejską komunikację! O drineczkach przy ladzie w nocnym klubie nie wspominam.



Chyba naprawdę nadszedł czas, by wyluzować. „Star Wars” pozostają uniwersum wielu możliwości, również tych nawiązujących do naszego świata (do którego co jakiś czas muszą przecież nawiązać). Pozwólmy nowym produkcjom robić swoje, opowiadać własne historie w swoim stylu i trafiać do kolejnych grup odbiorcow.



