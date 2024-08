5. sezon jednego z najprzyjemniejszych zaskoczeń ostatnich lat. Nowa animowana produkcja dla dorosłych, wymyślona przez Justina Roilanda, czyli współtwórcę serii „Rick i Morty”, opowiada historię czwórki kosmitów uwięzionych na Ziemi. To produkcja niepokorna i często dość brutalna, która łączy w sobie popkulturowe elementy zaczerpnięte rodem z sci-fi z mocnym, niewybrednym humorem. Wszystkie 5 odsłon znajdziecie w ofercie Disney+, a my serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi - warto!



Do obejrzenia tutaj - premiera 12 sierpnia.