Nic dziwnego, że nie powstanie 2. sezon „Acolyte”. Otwartym pozostaje jednak pytanie: co teraz? „Gwiezdne wojny: Akolita” skończył się cliffhangerem, a w zasadzie to kilkoma cliffhangerami! Podsumujmy, które wątki urwane zostały w połowie. Gorąco liczę na to, że pomimo faktu, iż najpewniej Disney już nie wróci do nich na ekranie, to doczekamy się przynajmniej ich rozwinięcia w ramach książek, komiksów albo gier wideo.