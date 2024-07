Disney naprawił Dartha Maula. Ta zmiana zrobiła z niego Sitha

Jedna z ostatnich książek „Star Wars” opublikowanych przed decyzją o odświeżeniu kanonu skupiała się na historii Lorda Sithów, Dartha Sidiousa, który zwiódł całą odległą galaktykę i stał się imperatorem. W tej samej powieści - „Darth Plagueis” - pojawia się również Darth Maul, który został Palpatine’owi podarowany jako niemowlę. No, a przynajmniej tak utrzymywał sam Lord - w rzeczywistości oszukał on Matkę Talzin na Dathomirze, składając jej fałszywe obietnice, i podstępnie wykradł kilkulatka. Później przedstawił zabraka swojemu mistrzowi i za jego zgodną ukrył na Mustafarze, gdzie szkolił go w walce, byciu odpornym na ból i, oczywiście, w nienawiści do Jedi.



Po latach, około 36 BBY, Maul stanął przed testem na lorda Sithów - przeszedł próbę i mimo tego, że zgodnie z obietnicą złożoną Plagueisowi miał być jedynie siepaczem, w nagrodę otrzymał tytuł Dartha, co było oczywistym sprzeniewierzeniem się Zasadzie Dwóch. Nowe zwroty akcji, które dotyczyły wydarzeń z pierwszej odsłony Sagi Skywalkerów, doprowadziły zatem do nieścisłości dotyczącej zabraka i jego oficjalnej roli po CIemnej Stronie Mocy, który naprawiono dopiero wtedy, gdy powieść Jamesa Luceno przeszła do Legend. O tym zapomnianym już nieco fakcie po latach przypomniała ostatnio redakcja serwisu Screen Rant.